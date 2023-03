Tak Puas, Blink Teriak We Want More Saat Konser Blackpink Usai

Jakarta, Beritasatu.com - Penggemar Blackpink, Blink meminta tambahan penampilan atau encore kepada Blackpink selepas group tersebut membawakan seluruh lagu pada konser Born Pink di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).

"Encore... encore... encore...," Teriak seluruh Blink.

"We want more, we want more, we want more," ujar Blink

"Boombayah... Boombayah... boombayah," teriak lagi para Blink di GBK.

"Boombayah... Boombayah... Boombayah," minta Blink diseluruh penjuru GBK.

Ketika Blackpink selesai membawakan seluruh lagu pada konser malam ini, Blink terlihat tidak puas dan masih ingin melihat penampilan dari Blackpink. Para Blink mengutarakan kekecewaannya karena pertunjukan harus berakhir secapat ini. Mereka menginginkan performance tambahan, salah satunya lagu debut Blackpink, Boombayah.

Selama lima menit, para Blink masih terus menunggu Blackpink kembali keluar dan menampilkan performance diatas panggung. Para Blink menanti hadirnya Blackpink diatas panggung dengan raut wajah cemas dan penuh harapan.

Kemudian, tak lama Blackpink muncul dengan membawakan lagu "Yeah Yeah Yeah". Hadirnya Blackpink membuat teriakan para Blink kembali menggelora di GBK. Pada penampilan lagu tersebut, terlihat pakaian member Blackpink sudah berganti menjadi kasual.

