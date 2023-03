Sapa Penggemar, Rose Blackpink: Senang Bisa Kembali ke Jakarta

Jakarta, Beritasatu.com- Rose Blackpink (BP) memancing sorakan dan tepuk tangan Blink (sebutan untuk fan Blackpink) kala menyapa ribuan penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Dalam sesi chit chat, member BP yang terkenal dengan ciri khas rambut panjang pirang ini mengatakan dirinya senang bisa kembali tampil di Indonesia.

"Sudah 4 tahun sejak kami ke sini. Senang sekali bisa kembali ke sini, ke Jakarta," kata Rose.

Sambil merangkul Rose, Lalisa Manobal atau Lisa yang berdiri di sebelah kirinya juga ikut melemparkan pertanyaan ke para penggemar.

"Bagaimana? Sudah siap untuk malam ini?" tanya Lisa disambut sorakan Blink.

Seperti konser pertama Blackpink di Indonesia pada 19-20 Januari 2019 lalu, antusiasme Blink sama tingginya pada konser kali ini.

Jika konser sebelumnya mengambil tema In Your Area, konser kedua BP kali ini berjudul Born Pink.

Berbeda dengan konser pertama yang berlangsung di Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang Selatan, konser girl band asuhan YG Entertainment ini digelar di GBK pada 11-12 Maret 2023.

Beberapa tembang hits BP seperti How You Like That, Whistle, Pink Venom dan Kill This Love juga diturut dibawakan pada konser ini.

Penampilan solo dari tiap member juga memeriahkan konser hari pertama BP, seperti tembang Hard To Love dari Rose dan Lalisa serta Money dari Lisa.

