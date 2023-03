Hari Pertama Konser, Blackpink Sukses Beri Penampilan Spektakuler

Jakarta, Beritasatu.com - Blackpink sukses membawakan penampilan spektakuler pada konser di hari pertama. Kemegahan Stadion Utama Gelora Bung Karno kian terasa ketika idol grup asal Korea Selatan terebut berhasil menghentakkan kaki di atas panggung.

Pantauan Beritasatu.com, konser dimulai pada pukul 19.19 WIB dan berakhir pada pukul 21.20 WIB. Konser dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kemudian dibuka dengan lagu "How You Like That".

Selama kurang lebih dua jam Blackpink sukses membuat waktu akhir pekan para BLINK terasa luar biasa dan istimewa. Lagu-lagu dinyanyikan tanpa henti, kemudian dilengkapi dengan aksi panggung yang begitu menghibur dan tidak mengecewakan.

Pada pembukaan konser, Blackpink yang terdiri dari Lisa, Rose, Jennie dan Jisoo ini mengenakan kostum berwarna pink dan membawakan lagu "How You Like That", "Pretty Savage", "Whistle (versi pendek)", "Don't Know What to Do", dan "Lovesick Girls".

Selama musik berlangsung, seluruh Blink ikut bernyanyi bersama seluruh lagu yang dibawakan oleh Blackpink dengan penuh semangat dan antusias.

"How you like that," teriak para Blink.

"Look at me, now look at you," nyanyi seluruh Blink.

Ditengah membawakan lima lagu pembuka konser, Blackpink menyapa para Blink dari atas panggung.

Kemudian pada segmen kedua, Blackpink membawakan lagu Kill This Love sebagai pembuka. Kemudian, Blackpink membawakan lagu "Crazy Over You", "Playing with Fire (versi pendek)", "Tally", dan ditutup dengan lagu"Pink Venom (versi panjang)". Pada lagu Pink Venom dinyanyikan oleh Blackpink, diwarnai dengan teriakan para Blink.

