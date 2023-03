Ayu Ting Ting Ajak Bilqis Nonton Konser Blackpink di SUGBK

Jakarta, Beritasatu.com - Konser Blackpink yang digelar Sabtu (11/3/2023) malam ternyata tak hanya mampu menyedot animo penonton dari kalangan masyarakat biasa. Namun banyak artis Indonesia yang ternyata ngefans dengan Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rosé itu.

Salah satunya penyanyi Ayu Ting Ting yang mengaku ngefans dengan penampilan Blackpink sehingga dirinya tak melewatkan moment tersebut. Bahkan Ayu membawa putrinya Bilqis Khumairah Razak untuk menyaksikan penampilan Blackpink.

"We're ready. Day 1 for my little girl blackpink concert #bilqissohappy," tulis Ayu memamerkan outfit yang dipakainya menyaksikan konser Blackpink.

Diakui Ayu dalam unggahan di instagram storynya. Ayu dan sang putri memang sangat mengidolakan penampilan grup boyband dan girlband asal negeri ginseng itu. Sehingga dirinya pun rela antre bersama ribuan penggemar Blackpink sejak siang.

"Hari ini ya Allah saya sampe duduk dibawah kayak gini demi Bilqis," ujar Ayu sambil menunjukan dirinya tengah mengantri bersama ribuan penonton di Konser Blackpink.

Tak hanya itu, Ayu yang datang bersama putri dan beberapa sahabatnya tak melewatkan moment berfoto bersama dan memperlihatkan gelang tanda masuk konser Blackpink yang diselenggarakan di SUGBK itu.

Ddalam lokasi stadion, Ayu juga sempat memamerkan video dirinya tengah bernyanyi bersama sahabat artisnya Lucinta Luna yang ditemuinya di lokasi konser.

"Kalau Blackpink kesini lagi kita nonton lagi yah," tambahnya.

