Tajir Melintir, Segini Jumlah Kekayaan Member Blackpink

Jakarta, Beritasatu.com - Kekayaan bersih Blackpink tidaklah main-main. Sebagai salah satu grup wanita paling populer di dunia, Jennie, Lisa, Rosé, dan Jisoo memulai debutnya pada tahun 2016 dengan single pertama mereka, "Boombayah".

Sejak saat itu, girl grup yang beranggotakan empat orang dari YG Entertainment tersebut telah menjadi salah satu girl band paling terkenal di K-pop dan di dunia. Pada tahun 2019, mereka menjadi artis K-pop pertama yang tampil di Coachella.

Advertisement

BACA JUGA

Tujuh Artis yang Ikut Ramaikan Konser Blackpink Hari Pertama

Mereka juga merilis musik dengan Dua Lipa, Lady Gaga, Selena Gomez, dan Cardi B. Mereka merilis album studio pertama mereka “The Album“ pada tahun 2020 dengan pujian tinggi dengan lagu-lagu seperti "How You Like That" dan "Crazy Over You". Tahun ini, mereka merilis album studio kedua mereka, Born Pink, yang menampilkan single comeback mereka yang telah lama ditunggu-tunggu “Shut Down” dan “Pink Venom.”

Dengan menjual musik mereka dan melakukan tur baik sebagai grup maupun individu, hingga menjadi model untuk merek-merek mewah seperti Dior, Calvin Klein, dan Samsung, bersama dengan dukungan yang melimpah melalui saluran Instagram dan YouTube mereka, para anggota memiliki kekayaan gabungan sekitar US$ 62 juta.

Tapi siapa yang terkaya di grup, berdasarkan estimasi Celebrity Net Worth? berikut adalah daftar kekayaan member Blackpink.

4. Jennie – US$ 10 Juta (Rp 154,5 Miliar)

Jennie mungkin memang dilahirkan di keluarga kaya, Ibunya dilaporkan sebagai pemegang saham dan pemangku kepentingan utama di CJ E&M, salah satu perusahaan hiburan terbesar Korea Selatan sebagai induk dari Mnet dan TVN, tetapi Jennie mendapatkan kekayaan dari karirnya sendiri sejak berusia 14 tahun.

Jennie menjadi anggota pertama yang bersolo karier pada 2018. Single nya melampaui 300 juta penayangan di Spotify pada Juli 2021 dan 800 juta penayangan di YouTube di bulan Maret. Dia membuat sejarah sebagai solois Korea pertama dan solois wanita Korea pertama yang meraih hal tersebut. Selain musik, dia juga memiliki banyak dukungan dari brand-brand terkemuka.

Dikenal sebagai "Human Chanel", dia juga merupakan wajah dari Calvin Klein, kecantikan mewah Korea Hera, Samsung Galaxy dan Lotte Confectionery. Dia juga berkolaborasi dengan merek kacamata mewah Korea Gentle Monster untuk merilis lini kacamata hitam, Jentle Home Collection. Perkiraan biaya per kontraknya mencapai angka US$ 800.000 (Rp 12,3 Miliar).

3. Lisa – US$ 14 Juta (Rp 216,3 Miliar)

Lisa sebagai anggota termuda juga mendebutkan album single solonya "Lalisa", tahun lalu, yang membawanya pada Guinnes World Record. Itu menjadi video musik YouTube yang paling banyak ditonton dalam waktu 24 jam setelah dirilis dengan 74 juta penayangan, memecahkan rekor sebelumnya dari “Me!” karya Taylor Swift dengan 65 juta penayangan pada tahun 2019. Dengan 573 juta streaming, ini juga merupakan album artis K-pop yang paling banyak diputar dalam sejarah Spotify.

Baca selanjutnya

Selain sukses besar di dunia musik, Lisa juga tampil di acara ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini