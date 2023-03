Ini Deretan Bintang Dilarang Hadiri Acara Penganugerahan Oscar

Los Angeles, Beritasatu.com - Salah satu acara terbesar di Hollywood, Academy Awards ke-95 atau upacara penganugerahan penghargaan Oscar digelar Minggu (12/3/2023) atau Senin WIB. Oscar tahun ini akan mempertemukan bintang-bintang paling menonjol di industri hiburan di bawah atap Dolby Theater, Los Angeles yang telah menjadi tempat penyelenggaraan upacara sejak 2002.

Namun, tidak semua selebriti Hollywood bisa menghadiri acara ini. Ada barisan bintang yang dilarang menampakkan muka dalam uoacara penganugerahan penghargaan bergengsi insan film ini karena melakukan berbagai pelanggaran.

Di masa lalu, beberapa nama besar dilarang menghadiri Oscar. Will Smith adalah yang terbaru. Aktor Men in Black menampar komedian Chris Rock saat siaran langsung selama Oscar setelah Chris membuat beberapa lelucon tentang istri Will, Jada Pinkett Smith.

Oscar segera mengumumkan bahwa Will tidak diizinkan menghadiri acara apa pun yang diselenggarakan oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences selama 10 tahun ke depan. Lantas siapa lagi yang dilarang menghadiri Oscar dan mengapa?

1. Richard Gere

Richard Gere, yang membintangi beberapa film paling dicintai sepanjang masa, seperti Pretty Woman dan An Officer and a Gentleman, tak boleh hadir selama 20 tahun.

Pada tahun 1993, Richard mencela pemerintah Tiongkok selama penampilannya di atas panggung di Oscar. Saat itu dia seharusnya hanya mempersembahkan Oscar untuk Pengarahan Seni.

Aktor itu mengungkapkan rasa frustrasinya dengan konflik Tiongkok yang sedang berlangsung dengan Tibet dan menyarankan agar Negeri Tirai Bambu itu menarik pasukannya dan membiarkan Tibet merdeka. Akademi menganggap pernyataan ini terlalu kontroversial dan melarang Richard menghadiri Oscar selama dua dekade.

2. Carmine Caridi

Bintang The Godfather Part II ini menjadi orang pertama tak boleh hadir di penganugerahan Oscar sekaligus dikeluarkan dari Akademi . Pada tahun 2004, ia kedapatan memproduksi salinan pemutaran pratinjau dari film-film yang dinominasikan. FBI menyelidiki aktor tersebut setelah salinan Something's Gotta Give, The Last Samurai, Mystic River, Big Fish, dan Master and Commander: The Far Side of the World ditemukan dan dia diketahui sebagai pelakunya.

3. Bill Cosby

Akademi juga melarang beberapa selebritas karena alasan yang lebih serius: Bill Cosby dilarang setelah tuduhan pelecehan seksual.

4. Roman Polanski

Sutradara berdarah Prancis dan Polandia ini dikeluarkan dari Akademi pada tahun 2018, lebih dari 40 tahun setelah dia dituduh memperkosa seorang gadis berusia 13 tahun.

5. Harvey Weinstein

Produser Harvey Weinstein dilarang secara permanen pada tahun 2017 setelah dia dituduh dan didakwa dengan kasus pelecehan seksual yang tak terhitung jumlahnya.

