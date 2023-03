Hari Terakhir Blackpink, Penggemar Tunggu Penampilan Jennie

Jakarta, beritasatu.com - Konser Blackpink Born Pink World Tour di GBK Jakarta day 2 atau hari kedua kembali diselenggarakan, Minggu (12/3/2023). Penggemar tampak antusias hadir sejak pukul 9.30 WIB untuk menyaksikan penampilan member Blackpink malam ini.

Tidak hanya tampil secara berkelompok dengan lagu-lagu andalan mereka, setiap member Blackpink akan menyuguhkan penampilan solo berbeda-beda. Di antara keempat member Blackpink, penggemar yang akrab disapa BLINK mengaku menunggu aksi solo Jennie.

Advertisement

“Jennie, aku nunggu banget Jennie buat tampil,” ungkap Keke BLINK asal Semarang, kepada BTV, Minggu (12/3/23).

BACA JUGA

Konser Kedua Blackpink di GBK, Kawasan Senayan Macet

Untuk menonton konser hari ini, Keke bahkan rela bermalam di bus selama hampir 12 jam dari Semarang ke Jakarta. Ia bahkan rela mengeluarkan kocek Rp 2 juta untuk sampai di Jakarta dan membeli tiket konser.

Selain Keke, penggemar lainnya, Rafi mengaku menantikan penampilan Jennie di atas panggung. Ia mengatakan lagu yang di bawa Jennie merupakan lagu baru yang belum dirilis dan hanya akan dinyanyikan di konser, sehingga terkesan eksklusif. “Jennie karena dia kan bawain lagu barunya yang belum dirilis, dia itu cuma bawainnya di konser aja,” ujar Rafi.

Adapun, hari pertama Blackpink konser di Jakarta, menyanyikan 10 lagu. Setiap member Blackpink menunjukkan aksi panggung solonya. Jisoo membuka penampilan Blackpink dengan membawakan lagu milik Selena Gomez.

Setelah itu, Jennie membawakan lagu solo baru miliknya yang berjudul You & Me. Penampilannya di atas panggung ini memiliki konsep seksi dan diiringi penari latar pria.

BACA JUGA

Rose Blackpink Trending Hari Ini, Berikut Fakta Menariknya

Penampilan selanjutnya dipersembahkan Rose. Member berambut pirang itu menghibur penonton dengan lagu-lagu solonya seperti Hard To Love dan On The Ground.

Aksi para member ditutup dengan penampilan dari anggota termuda Blackpink, yakni Lalisa. Gadis asal Thailand ini memukai penonton dengan aksi luar biasanya di atas panggung yang membawakan lagu solonya berjudul Lalisa dan Money.

Konser Blakcpink dimeriahkan dengan teriakan penonton sambil turut menyanyikan lagu sambil mengangkat lightstick. Stadion Gelora Bung Karno tersebut dihiasi dengan cahaya berwarna merah muda.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini