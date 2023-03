Kurang Puas, Ayu Ting Ting Ajak Bilqis Tonton Blackpink Lagi

Jakarta, Beritasatu.com - Seakan tak puas dengan penampilan Blackpink di hari pertama konsernya Sabtu (11/3/2023) kemarin, pedangdut Ayu Ting Ting kembali datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan Jakarta, pada Minggu (12/3/2023).

Pantauan Beritasatu.com, Ayu Ting Ting yang mengenakan baju serba hitam datang bersama putrinya dan langsung masuk ke dalam areal SUGBK Senayan, Jakarta.

Advertisement

BACA JUGA

Hari Kedua Blackpink, Antrean Mobil Mengular Memasuki GBK

"Woohhooo anak bunda yg masih semangat nonton day 2 Blackpink concert, for my little jenli," tulis Ayu dalam akun media sosialnya sambil memamerkan baju yang dikenakannya di hari kedua konser Blackpink.

Ayu sendiri yang diwawancara sejumlah media mengaku dirinya dan juga sang anak memang sangat mengidolakan personil Blackpink sehingga tidak akan melewatkan penampilan mereka selama konser di Indonesia.

"Ngefans banget sama mereka, apalagi sama Jennie, apalagi si Bilqis ngefans dan sudah hafal lagu-lagunya Blackpink," tegasnya.

BACA JUGA

Demi Blackpink, Blink Rela Dandan di Area SUGBK Senayan

Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, sejumlah artis memang sempat menyaksikan penampilan Blackpink di konser hari pertama di SUGBK. Salah satunya Pevita Pearce, Ashanty, Nagita Slavina, Lucinta Luna, Melly Goeslaw dan Ayu Dewi.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini