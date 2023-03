Down Syndrome's Got Talent Season 3 Siap Digelar

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka memperingati hari Down Syndrom Sedunia yang jatuh pada Minggu (12/3/2023), Cordlife Persada bersama Potads, kembali menyelenggarakan event bertajuk Down Syndrome's Got Talent season 3.

Untuk diketahui, acara ini diikuti oleh pesertanya masyarakat umum dan para penderita penyakit tersebut yang diselenggarakan di Kawasan Sudirman Jakarta Pusat pada Minggu (12/3/2023).

Advertisement

BACA JUGA

Cordlife Kembangkan Potensi Anak Down Syndrome

"Kami percaya, setiap anak lahir dengan unik dan memiliki talenta termasuk anak-anak dengan down syndrome. Dan dengan diselenggarakannya Trisomy Awareness Bash setiap tahun, secara khusus akan menjadi wadah bersama bagi orang tua dengan anak pengidap sindrom tersebut," ucap Senior Manager Cordlife Persada, Jimmy Pardamean Simanjuntak dalam sambutanya.

Event yang telah mereka selenggarakan selama 3 tahun belakangan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengenal penyakit down syndrom yang banyak di derita masyarakat sehingga tidak perlu khawatir anak yang terlahir dengan kelainan ini akan berdampak terhadap tumbuh kembangnya.

"Event ini juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat umum, seperti mendapatkan edukasi terkait skrining awal kehamilan dengan NIPT (Non Invasive Prenatal Test). Dengan NIPT test Ibu hamil dapat mengetahui kondisi kesehatan janin mulai dari usia 10 minggu, NIPT ini dapat mendeteksi kelainan kromosom salah satunya kondisi down syndrome, selain itu The American College of Obstetricians and Gynaecologist (ACOG) merekomendasikan semua wanita hamil, terlepas dari usianya, mendapatkan penawaran untuk pemeriksaan skrining kelainan genetik janin," tambahnya.

Sebagai perusahaan kesehatan pertama yang mengoperasikan pemrosesan darah tali pusat dan kriopreservasi, Cordlife juga konsisten untuk memberikan layanan diagnostik yang dapat mendeteksi kelainan kromosom pada janin yang dikandung ibu sejak usia 10 minggu kehamilan.

"Kita optimis dan konsisten memberikan layanan kesehatan terbaik. Oleh sebab itu melalui acara ini kita ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak down syndrome untuk menunjukkan bakatnya. Hal ini kami yakini akan membuat orang tua tambah semangat untuk terus membersamai anak yang menderita kelainan ini dan optimis bahwa anak-anak tersebut bisa juga melakukan hal-hal seperti yang dilakukan anak pada umumnya," tandasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini