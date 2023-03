Oscar 2023, Jamie Lee Curtis dan Ke Huy Quan Raih Aktris dan Aktor Pendukung Terbaik

Los Angeles, Beritasatu.com – Awal yang baik untuk film fantasi multiverse "Everything Everywhere All at Once" setelah dua artisnya, Jamie Lee Curtis dan Ke Huy Quan meraih penghargaan untuk Aktris dan Aktor pendukung terbaik di ajang Oscar 2023 atau Academy Awards ke-95 yang berlangsung di Teater Dolby di Los Angeles, Senin (13/3/2023) pagi WIB.

Ke Huy Quan, yang pernah menjadi aktor cilik dalam beberapa film ikonik seperti "The Goonies" dan "Indiana Jones and the Temple of Doom", adalah aktor kelahiran Vietnam pertama yang memenangkan Oscar untuk sebuah penampilan akting.

Dia juga orang pertama yang memerankan karakter berbahasa Mandarin dan Kanton untuk perannya sebagai Waymond Wang.

