Oscar 2023, Mengapa Tom Cruise dan James Cameron Tak Hadir?

Los Angeles, Beritasatu.com - Dua tokoh perfilman yang dinilai banyak pihak telah membawa andil membuat orang-orang penonton kembali ke bioskop tampaknya telah melewatkan ajang Oscar 2023 atau Academy Awards ke-95.

Pembawa acara Oscar 2023 Jimmy Kimmel menyebutkan dalam monolog pembukaannya bahwa Tom Cruise dan James Cameron tidak hadir, meskipun dia bercanda bahwa mungkin Tom Cruise ada di sana, berpakaian seperti Judd Hirsch.

Sementara film blockbuster Tom Cruise "Top Gun: Maverick" dinominasikan untuk film terbaik, Deadline melaporkan bintang tersebut melewatkan pertunjukan karena pekerjaan.

Jimmy Kimmel juga menyebut ada beberapa spekulasi bahwa James Cameron absen dari ajang Oscar 2023 ini karena belum masuk nominasi kategori penyutradaraan untuk "Avatar: The Way of Water", yang juga masuk nominasi film terbaik.

Produser "Avatar", Jon Landau mengatakan di karpet merah bahwa James Cameron tidak datang karena "alasan pribadi"

Ajang Academy Awards ke-95 atau Oscar 2023 kembali digelar di Dolby Theatre di Los Angeles, California, dengan Jimmy Kimmel menjadi host (pembawa acara) untuk yang ketiga kalinya, pada Senin (13/3/2023) pagi WIB.

Menurut Jimmy Kimmel, Oscar tahun ini lebih berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di era pandemi Covid-19. "Karena tahun ini, warga dunia akhirnya keluar dari rumah untuk melihat film-film yang dinominasikan seperti yang seharusnya dilihat, di teater (bioskop)”.

Jimmy Kimmel juga mencatat ada 16 nominasi pertama kali di Oscar tahun ini.

