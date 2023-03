Michelle Yeoh Ukir Sejarah Jadi Wanita Asia Pertama Raih Aktris Terbaik di Oscar 2023

Los Angeles, Beritasatu.com – Michelle Yeoh mengukir sejarah sejarah jadi wanita Asia pertama yang memenangkan penghargaan jadi Aktris Terbaik di Oscar 2023, ajang Academy Awards ke-95, di Los Angeles, Senin (13/3/2023) WIB.

Perannya di film fiksi multiverse "Everything Everywhere All At Once" membawanya ke puncak penghargaan insan perfilman dunia.

Michelle Yeoh memulai pidatonya dengan mengatakan "untuk semua pria dan wanita yang seperti saya yang menonton malam ini, ini adalah mercusuar harapan dan kemungkinan," sambil memegang Piala Oscar.

"Ini adalah bukti bahwa mimpi besar itu bisa menjadi kenyataan," katanya.

Tapi apa yang dia katakan selanjutnya yang benar-benar menyemangati orang banyak.

"Nona-nona, jangan biarkan siapa pun memberi tahu Anda bahwa Anda pernah melewati masa jaya Anda," kata aktris berusia 60 tahun itu.

"Jangan pernah menyerah."

Dia mendedikasikan kemenangannya untuk ibunya dan semua ibu karena "mereka benar-benar pahlawan super."

