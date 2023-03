Bollywood Berjaya, Lagu Naatu Naatu Jadi Soundtrack Film Terbaik di Oscar 2023

Los Angeles, Beritasatu.com – Lagu Naatu Naatu yang mengiringi film Bollywood RRR berhasil meraih Oscar 2023 di Academy Awards ke-95 di Teater Dolby di Los Angeles, Senin (13/3/2023) WIB.

Hebatnya lagi, lagu ini mengalahkan soundtrack film terbaik yang dinyanyikan penyanyi kelas dunia. Naatu Naatu mengalahkan nominasi Oscar 2023 untuk Soundtrack Terbaik, yaitu “Applause” dari film “Tell It like a Woman”, “Hold My Hand” dari Lady Gaga di film “Top Gun: Maverick”, “Lift Me Up” oleh Rihana dari film “Black Panther: Wakanda Forever”, dan “This Is A Life” dari fil,, “Everything Everywhere All at Once”

Sebelumnya, panggung Oscae 2023 dibuat bergoyang dengan penampilan nominasi soundtrack film terbaik Naatu Naatu, yang menghadirkan tarian Bollywood dan lagu India.

Bintang Bollywood Deepika Padukone , yang memperkenalkan pertunjukan tersebut, menyebut lagu itu "benar-benar luar biasa".

Ini adalah lagu pertama dari produksi film India yang pernah dinominasikan untuk Oscar. Dipuji karena koreografinya yang apik dan nada yang menarik, lagu tersebut telah memenangkan Golden Globe pertama di India dalam kategori lagu orisinal terbaik bulan lalu.

Lagu aslinya menampilkan superstar Telugu Ram Charan dan NT Rama Rao Jr., yang dikenal sebagai Jr NTR, yang menari dengan sinkronisasi sempurna dengan liriknya. Video tersebut ditonton lebih dari 122 juta kali di YouTube .

Industri film India memproduksi puluhan ribu film setiap tahun dalam berbagai bahasa, dan "RRR", yang merupakan singkatan dari Rise Roar Revolt, adalah film berpenghasilan kotor tertinggi keempat di negara itu, menurut IMDb, menghasilkan hampir $155 juta di seluruh dunia. Itu menjadi film non-Inggris yang paling banyak ditonton Netflix pada Juni lalu.

"Naatu Naatu" adalah lagu pertama dari film India yang dinominasikan untuk Piala Oscar.

