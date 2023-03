Raih Film Terbaik, Everything Everywhere All at Once Borong 7 Penghargaan di Oscar 2023

Los Angeles, Beritasatu.com – Film Everything Everywhere All at Once mendominasi ajang Oscar 2023 dengan meraih tujuh penghargaan di ajang Academy Awards ke-95 di Los Angeles, Senin (13/3/2023) WIB.

Ketujuh penghargaan Piala Oscar tersebut termasuk penghargaan bergengsi seperti film terbaik, aktris terbaik, aktor dan aktris pendukung terbaik hingga sutradara terbaik. Dua penghargaan lainnya diraih dari penyuntingan terbaik dan skenario asli terbaik.

Sutradara Daniel Kwan dan Daniel Scheinert membawa pulang Piala Oscar untuk sutradara terbaik. Michelle Yeoh memenangkan aktris terbaik, menjadikannya bintang Asia pertama yang menerima penghargaan tersebut. Kwan dan Scheinert memenangkan skenario asli terbaik.

Namun “Everything Everywhere All at Once” tidak masuk nominasi aktor terbaik, sebuah kategori yang untuk pertama kalinya sejak 1935 menampilkan lima aktor yang belum pernah dinominasikan sebelumnya.

Brendan Fraser menang untuk aktor terbaik di film “The Whale”.

Ke Huy Quan memenangkan aktor pendukung terbaik untuk perannya dalam “Everything Everywhere”, dan Jamie Lee Curtis, yang telah menjadi ikon film sejak film horor klasik “Halloween” tahun 1978, juga menang di aktris pendukung terbaik.

Film Jerman “All Quiet on the Western Front” menyusul dengan meraih empat penghargaan.

Selain meraih film asing terbaik, “All Quiet on the Western Front” juga menang di kategori sinematografi terbaik, skor terbaik, dan desain produksi terbaik.

Film “The Whale” meraih dua penghargaan, untuk Brendan Fraser sebagai aktor terbaik, dan tata rias dan tata rambut terbaik.

Sedangkan dua film yang mampu meraih box office dan menjadikan penonton berbondong-bondong datang ke bioskop, “Top Gun: Maverick” serta Avatar: The Way of Water” masing-masing meraih satu penghargaan untuk kategori tata suara terbaik, dan visual efek terbaik.

