Ini Daftar Lengkap Pemenang Penghargaan di Oscar 2023

Los Angeles, Beritasatu.com – Film Everything Everywhere All at Once mendominasi ajang Oscar 2023 dengan meraih tujuh penghargaan di ajang Academy Awards ke-95 di Los Angeles, Senin (13/3/2023) WIB.

Ketujuh penghargaan Piala Oscar tersebut termasuk penghargaan bergengsi seperti film terbaik, aktris terbaik, aktor dan aktris pendukung terbaik hingga sutradara terbaik. Dua penghargaan lainnya diraih dari penyuntingan terbaik dan skenario asli terbaik.

Film Jerman “All Quiet on the Western Front” menyusul dengan meraih empat penghargaan.

Selain meraih film asing terbaik, “All Quiet on the Western Front” juga menang di kategori sinematografi terbaik, skor terbaik, dan desain produksi terbaik.

Film “The Whale” meraih dua penghargaan, untuk Brendan Fraser sebagai aktor terbaik, dan tata rias dan tata rambut terbaik.

Sedangkan dua film yang mampu meraih box office dan menjadikan penonton berbondong-bondong datang ke bioskop, “Top Gun: Maverick” serta Avatar: The Way of Water” masing-masing meraih satu penghargaan untuk kategori tata suara terbaik, dan visual efek terbaik.

Berikut daftar lengkap pemenang penghargaan Oscar 2023:

Best Picture (Film Terbaik): “Everything Everywhere All at Once”

Best Actress (Aktris Terbaik): Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once”

Best Actor (Aktor Terbaik): Brendan Fraser, “The Whale”

Best Director (Sutradara Terbaik): Daniel Kwan, Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”

Best Original Song (Soundtrack Film Terbaik): “Naatu Naatu,” “RRR”

Best Documentary Feature: “Navalny”

Best Adapted Screenplay: “Women Talking”

Best Original Screenplay: “Everything Everywhere All at Once”

Best Costume Design (Kostum Desain Terbaik): “Black Panther: Wakanda Forever”

Best International Feature (Film Asing Terbaik): “All Quiet on the Western Front”

Best Supporting Actor (Aktor Pendamping Terbaik): Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”

Best Animated Feature (Film Animasi Terbaik): “Guillermo Del Toro’s Pinocchio”

Best Visual Effects (Visual Efek Terbaik): “Avatar: The Way of Water”

Best Cinematography: “All Quiet on the Western Front”

Best Supporting Actress (Aktris Pendamping Terbaik): Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”

Best Film Editing: “Everything Everywhere All at Once”

Best Score: “All Quiet on the Western Front”

Best Sound (Tata Suara Terbaik): “Top Gun: Maverick”

Best Production Design: “All Quiet on the Western Front”

Best Makeup and Hairstyling (Tata Rias dan Tata Rambut Terbaik): “The Whale”

Best: Documentary (Short Subject): “The Elephant Whisperers”

Best Short (Animated): “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

Best Short Film (Live Action): “An Irish Goodbye”

