Yovie Widianto Siap Gelar Konser Bertajuk "Billion Songs Confest”

Jakarta, Beritasatu.com - New Live Entertainment kembali menghadirkan konser momentum dan selebrasi dari musisi ternama Indonesia Yovie Widianto bertajuk “Billion Songs Confest”. Konser ini tercetus atas prestasi luar biasa Yovie Widianto yang telah dicapai tahun ini, sebuah prestasi yang gemilang di mana lagu-lagu Yovie Widianto berhasil memikat lebih dari 1,5 miliar streams/ pendengar pada platform musik digital Spotify dan No.1 di iTunes Indonesia untuk lagu Pop & All Genres dan Indonesia Music Video Pop & All Genres.

“Confest” sendiri mengandung makna “Concert & Festival” namun sebelum menuju ke acara “Festival” yang rencananya akan diselenggarakan juga pada tahun ini, pihak New Live Entertainment bersama Yovie Widianto telah sepakat untuk membuat acara konsernya terlebih dahulu, Billion Songs Confest – The concert Yovie & His Friends yang rencananya akan diselenggarakan pada 3 Mei 2023, di Plenary Hall, Jakarta Convention Center.

Dino Hamid selaku Creative Director & Founder New Live Entertainment mengatakan bahwa tahun ini menjadi tahun yang luar biasa bagi Yovie Widianto.

“Yovie Widianto telah berhasil membuat gebrakan yang luar biasa menciptakan lagu yang pernah dirilis sebelumnya yang berjudul Menyesal,dibawakan kembali dengan versi yang berbeda oleh 3 penyanyi cantik LTZ yakni Lyodra, Tiara Andini dan Ziva Magnolya. Lagu ini berhasil trending menjadi hits No.1 di iTunes Indonesia dan juga No.1 trending for music di YouTube Yovie Widianto yang telah ditonton lebih dari 7.800.000 kali dan lebih dari 1,5 miliar streams di Spotify,” lanjut Dino.

Hal yang sama diungkapkan oleh Yovie Widianto atas segala apresiasi penghargaan yang telah diberikan kepadanya.

"Ternyata lagu yang baru saja di-remake ulang Menyesal mendapat sambutan yang luar biasa. Untuk menghasilkan musik yang indah adalah musik yang mengalir dari hati dan punya warna serta keindahan yang otentik, bagi saya pribadi lagu yang paling penting adalah melodi dan harmoninya yang pas serta syairnya yang bagus. Apa yang telah saya kerjakan baru-baru ini merilis ulang lagu Menyesal ingin memberikan versi yang berbeda karena lagu tersebut menurut data yang ada sangat disukai di Asia," kata Yovie.

Sejumlah musisi tentunya akan turut memeriahkan konser ini, di antaranya Lyodra, Tiara Andini, Ziva Magnolya, Rossa, Yura Yunita, Yovie & Nuno, Arsy Widianto, Kahitna dan masih banyak lagi. The concert Yovie & His Friends ini akan menjadi konser yang paling banyak ditunggu oleh semua penggemar fanatik Yovie Widianto di Indonesia. Tiket konser Billion Songs – The concert Yovie & His Friends akan tersedia dalam 6 kelas mulai dari Festival, Silver, Gold, Platinum, Diamond dan Super Diamond, dengan harga tiket mulai dari Rp 400.000 hingga Rp 5,5 juta yang hanya bisa dibeli secara online di GueHadir.ID.

