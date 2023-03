Lirik Lagu Rose Blossom H1-KEY Lengkap Korea dan Arti

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu lagu Korea yang belakangan ini sedang hit adalah Rose Blossom dari H1-KEY. Seperti apa lirik lagu Rose Blossom H1-KEY?

H1-KEY merupakan girl group pertama dari agensi Grandline Group (GLG). Mereka debut pada 5 Januari 2022. Girl group ini sebenarnya debut dengan lima member, tetapi satu member asal Thailand yang bernama Tisala menuai kontroversi karena ayahnya merupakan pendukung kelompok kediktatoran di Thailand.

Lima bulan debut dengan lima anggota, Tisala hengkang dari H1-KEY. Dengan hengkangnya Tisala, H1-KEY resmi beraktivitas dengan empat anggota, yaitu Yel, Hwiseo, Seoi, dan Riina.

Menandai satu tahun debut di industri musik, HI-KEY merilis mini album bertajuk “Rose Blossom”. Lagu utama di album ini berjudul Rose Blossom, sama seperti nama albumnya. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang bertahan hidup layaknya bunga yang bermekaran.

Berikut lirik lagu Rose Blossom H1-KEY.

Lirik Lagu Rose Blossom H1-KEY

Geonmul saie pieonan jangmi

Jebal saranama jwosseumyeon kkeokkiji ma jal jarajwo

Onmomeul deopgo inneun gasi

Eolmana himi deureosseumyeon gyeondyeonaejwoseo gomawo

Yeppeuji aneun kkocheun dadeul

Gollanaego jallanae

Yeppeumyeon tto yeppeun daero

Kkeokkeo eonjenganeun sideulgo

Wae naebeoryeo dujireul mothae

Geunyang gadeon gil jom ga

Eoryeopge nawatjana

Akchakgachi saljana, hey

Naneun geonmul saie pieonan jangmi

Sangmakan i dosiga areumdapge muldeul ttaekkaji

Gogael deulgo beotilge kkeutkkaji

Moduga nae hyanggil matgo chwihae useul ttaekkaji

Oh oh oh oh

No I'm not goin' down I'll be alright

Yeh I'm only goin' up and Imma be alright

Hey

Naega wonhaeseo yeogiseo nawannyago

Wonmanghae bwado an dallajyeo hanado

Jinago dorabomyeon

Amman bodeon naega boyeo

Geuttaegeuttae jal gyeondyeonaetdago

Saenggak an hae geunyang nal mideotdago

Geosen barami bureowa

Nae sareul beryeo haedo

Jakku beolledeuri nareul

Goeropigo pagodeureodo

No eonjena gulhaji anko

Sseureojiji ana nan

Eoryeopge nawatjana

Akchakgachi saljana

Naneun geonmul saie pieonan jangmi

Sangmakan i dosiga areumdapge muldeul ttaekkaji

Gogael deulgo beotilge kkeutkkaji

Moduga nae hyanggil matgo chwihae useul ttaekkaji

Keep it up

Oh oh oh oh

It's a song for you and I

Say that we're alive

Celebrate it now

Naneun geonmul saie pieonan jangmi

Sangmakan i dosiga areumdapge muldeul ttaekkaji

Gogael deulgo beotilge kkeutkkaji

Moduga nae hyanggil matgo chwihae useul ttaekkaji

Keep it up

Oh oh oh oh

No I'm not goin' down I'll be alright

Yeh I'm only goin' up and Imma be alright

Hey

Keep it up

Oh oh oh oh

No I'm not goin' down I'll be alright

Yeh I'm growin' up and Imma be alright

Hey

Arti Lirik Lagu Rose Blossom H1-KEY Mawar bermekaran di antara bangunantolong bertahanJangan ...

