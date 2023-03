Momen Band Radja Diancam Dibunuh di Malaysia, Ian Kasela: You Mati!

Jakarta, Beritasatu.com - Personel band Radja, Ian Kasela mengungkapkan momen menegangkan saat band-nya diancam dibunuh di Malaysia. Dia bahkan turut membeberkan detail kalimat ancaman pembunuhan yang dilontarkan kepadanya.

Mulanya Ian Kasela menyampaikan, usai Radja konser di Malaysia, semua penonton maupun band Radja merasa puas. Diungkapkan, Radja telah membawakan 15 lagu selama dua jam ketika konser dimaksud.

"Setelah konser, kami diajak oleh pihak organizer ke backstage ruang tunggu dengan janji akan ketemu dengan perwakilan kedutaan, kementerian, katanya nge-fans sama Radja dan ingin photo session," ungkap Ian di acara Obrolan Malam Fristian, disiarkan BTV, Selasa (14/3/2023).

Ian Kasela menyebutkan kalau band Radja tidak masalah dengan keinginan tersebut. Selama 30 menit, sesi foto bersama personel band Radja terus berlangsung.

"Tiba-tiba datang segerombolan security bodyguard sekitar 15-an orang kemudian masuk dua orang lagi yang melakukan intimidasi ancaman tersebut dengan ekspresi di luar manusia banget," kata Ian.

Diungkapkan Ian Kasela, mereka masuk ke ruangan tempat Radja berada, lalu mengunci pintu. Mereka kemudian menendang meja dan memaki-maki dengan nada tinggi.

Ian Kasela mengaku sempat mengira perbuatan tersebut sebagai sebuah prank. Hanya saja, lama-lama perbuatan mereka semakin tidak wajar.

"Kami bertanya 'bro ada apa?' (Dijawab) 'diam you diam! You duduk, you orang Indonesia.' Ditunjuk semua personel Radja 'You besok saya dengar ada di Malaysia, you you you mati!'," ungkap Ian soal perkataan ancaman yang diterima Radja.

"Kan bingung. Selalu terdengar terngiang 'you Indonesia you ada di sini you mati.' Sementara kami bertanya enggak dijawab, boro-boro mau membela diri," ungkapnya menambahkan.

Diketahui, band Radja mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa (14/3/2023) siang guna meminta perlindungan atas kasus ancaman pembunuhan dialami usai oleh kelompok tampil di Johar, Malaysia pada Sabtu (11/3/2023) lalu.

Ian Kasela bersama Moldy, dan Seno mengatakan datang ke Gedung LPSK karena khawatir dengan ancaman pembunuhan yang merrka terima.

"Kita sengaja datang ke sini karena ini memang tempat kita untuk berlindung. Memberikan informasi karena kita merasa kurang aman," kata Ian di kantor LPSK, Jakarta Timur, Selasa (14/3/2023).

