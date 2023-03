Lirik Lagu Antifragile LE SSERAFIM dan Artinya, Bicara Soal Ketangguhan

Jakarta, Beritasatu.com - Banyak yang mencari lirik lagu Antifragile milik girl group LE SSERAFIM. Seperti apa lirik lagu Antifragile LE SSERAFIM?

Sebelum mengetahui liriknya, ketahui dulu fakta-fakta seputar lagu Antifragile di bawah ini.

Lagu Antifragile merupakan salah satu lagu dalam mini album "ANTIFRAGILE" yang dirilis pada 17 Oktober 2022. Mini album ini menandai pergantian LE SSERAFIM dari enam anggota menjadi hanya lima anggota akibat kasus bullying Kim Garam. Kim Garam akhirnya hengkang pada Juli 2022.

Ada lima lagu dalam mini album ini. Salah satunya adalah main track yang judulnya sama seperti nama albumnya, yakni Antifragile. Antifragile kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya anti pecah atau tidak rentan. Itu seolah menggambarkan ketangguhan para member, maupun orang lain, yang tetap kuat dan "tahan banting" menghadapi masa-masa sulit.

Di akhir bulan Oktober, Album "ANTIFRAGILE" maupun lagu Antifragile sukses debut di chart Billboard. Tidak heran karena lagunya memang easy listening dan ear catching. Di bawah ini lirik lagu Antifragile LE SSERAFIM lengkap dengan artinya.

Lirik Lagu Antifragile LE SSERAFIM

Anti ti ti ti fragile fragile

Anti ti ti ti fragile

Anti ti ti ti fragile fragile

Antifragile antifragile

Gasibatgil wiro riding you made me boost up

Geojiseuro gadeuk chan party garyeopjido anha

Nae dwie maldeuri manha nado cheom deutneun nae rival

Modu gidohae nae falling geu son wiro I'mma jump in

Yes gimme that

Georeobwa wieom like a lion nunbiccen geodaehan desire

Deo bueo gasoline on fire bulgil soge dasi nara rising

Ijji ma naega dugo on toe shoes museun mari deo piryohae

Musi ma naega georeoon keorieo

I go to ride till I die die

Deo nopi gajulge naega barassdeon segye jel wie

Tteoreojyeodo dwae I'm antifragile antifragile

Nan jigeum on my way gajdabeoryeo jwo neoui fairy tale

Now you know my name

I'm antifragile antifragile

Anti ti ti ti fragile fragile

Anti ti ti ti fragile

Anti ti ti ti fragile fragile

Antifragile antifragile

"lovey lovey lovey dovey dovey dovey"

Meosdaero jeonghane naran aee daehae

I don't know what to say I can't feel it

Tteugeoun gwansimeun hwanyeong gwiyeoun jiltuneun go ahead

Jul dallin inhyeongeun no thanks nae mirael sseul naui norae

Yes gimme that

Georeobwa wieom like a lion nunbiccen geodaehan desire

Deo bueo gasoline on fire bulgil soge dasi nara rising

Ijji ma naega dugo on toe shoes museun mari deo piryohae

Musi ma naega georeoon keorieo

I go to ride till I die die

Deo nopi gajulge naega barassdeon segye jel wie

Tteoreojyeodo dwae I'm antifragile antifragile

Nan jigeum on my way gajdabeoryeo jwo neoui fairy tale

Now you know my name

I'm antifragile antifragile

Anti ti ti ti fragile fragile

Anti ti ti ti fragile

Anti ti ti ti fragile fragile

Antifragile antifragile

We can break it baby

Rock it twist it lock it baby

All I know is you can't chain me

'Cause I'm gonna break out gonna gonna break out out

We can break it baby

Rock it twist it lock it baby

All I know is you can't chain me

'Cause I'm gonna break out gonna gonna break out out

deo nopi gajulge naega barassdeon segye jel wie

tteoreojyeodo dwae I'm antifragile antifragile

nan jigeum on my way gajdabeoryeo jwo neoui fairy tale

Now you know my name

I'm antifragile antifragile

Anti ti ti ti fragile fragile

Anti ti ti ti fragile

Anti ti ti ti fragile fragile

Antifragile antifragile

