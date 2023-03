Lirik Lagu Big Boy SZA yang Viral di TikTok

Jakarta, Beritasatu.com - Beberapa lagu yang viral di TikTok adalah milik SZA. Salah satunya lagu Big Boy (I need a big boy, Give me a big boy). Cek lirik lagu Big Boy SZA lengkap dengan artinya di bawah ini.

Ada banyak lagu SZA yang viral di TikTok, contohnya Kill Bill dan Nobody Gets Me dari album "SOS" yang dirilis tahun 2022. Banyak yang mengira kalau Big Boy juga salah satu single dari album ini, tetapi kenyataannya tidak.

Big Boy merupakan lagu yang dibuat kru program televisi komedi Saturday Night Live (SNL). Di acara tersebut memang selebriti diundang dan diminta menyanyikan lagu parodi. Tidak disangka, lagu itu pun viral di media sosial dan musiknya digunakan untuk banyak konten video di TikTok.

Berikut lirik lagu Big Boy dari SZA selengkapnya.

Lirik Lagu Big Boy SZA

It's cuffing season

And now we got a reason to get a big boy

I need a big boy

Give me a big boy

It's cuffing season

And all the girls are leaving to get a big boy

I need a big boy

I want a big boy

I need a big boy

With polar bear arms

Keeps me warm when there's a storm

When the chill is biting but his jacket's unzipped

He bring in my groceries in just one trip

Till the sun comes back I need a big boy hottie

Makes his own heat with his big boy body

For the next three months skinny boys is dead

Forget a six-pack, I need the whole damn keg

Big boy, with a big boy back

California king, refrigerator set

With steaks on steaks on steak on steaks

Bit of bacon, cheese and lasagna in the training

Need an enormous man, feeds me snacks with his enormous hands

I hope he asks me to be his winter wife

Cause messing with a big boy will change your life

It's cuffing season

And all the girls be needing a big boy

I need a big boy

I want a big boy

Give me a big boy

Arti Lirik Lagu Big Boy SZA

Ini musim yang dingin

Dan kini kita punya alasan untuk punya laki-laki besar

Aku butuh laki-laki besar

Beri aku laki-laki besar

Ini musim yang dingin

Dan kini kita punya alasan untuk punya laki-laki besar

Aku butuh laki-laki besar

Beri aku laki-laki besar

Aku butuh laki-laki besar

Aku butuh laki-laki besar dengan lengan beruang

Membuatku hangat di badai salju

Awan sangat dingin tapi jaketnya terbuka

Dia membawa belanjaanku dalam satu perjalanan

Sampai mentari kembali, aku membutuhkan laki-laki besar yang keren

Membuat ruangan hangat dengan tubuh besarnya

Sampai tiga bulan ke depan, laki-laki kurus mati

Lupakan laki-laki six-pack, aku butuh seluruh tong

Laki-laki besar, dengan laki-laki besar kembali

Kasur caligotnia, lemari es

Dengan steak di atas steak di atas steak di atas steak

Mentega, bacon, keju, dan lasagna pada nampan

Butuh pria besar, dengan tinggi yang semampai

Memberiku makanan dengan tangan yang besar

Dan aku berharap dia memintaku untuk menjadi istri musim dinginnya,

karena laki-laki besar akan merubah hidupmu

Ini musim yang dingin

Dan kini kita punya alasan untuk punya laki-laki besar

Aku butuh laki-laki besar

Aku ingin laki-laki besar

Beri aku laki-laki besar

