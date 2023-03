Michelle Yeoh Sabet Piala Oscar 2023, Begini Lika Liku Perjalanan Kariernya

Jakarta, Beritasatu.com - Michelle Yeoh mendadak menjadi perbincangan publik usai dirinya berhasil menyabet Piala Oscar 2023 sebagai Aktris Terbaik. Hal tersebut diraihnya berkat perannya di Everything Everywhere All at Once.

Kemenangan Michelle Yeoh di gelaran Oscar ini rupanya berhasil mencetak sejarah baru dimana dirinya berhasil mewakili perempuan Asia pertama yang menerima penghargaan di kategori tersebut.

Dalam sambutannya, Michelle Yeoh memberikan kemenangannya ini untuk seluruh ibu di dunia. "Semua ibu di dunia, karena mereka benar-benar pahlawan super dan tanpa mereka tidak ada dari kita yang akan berada di sini malam ini," ucapnya malam itu mengutip AFP.

Mengutip berbagai sumber, berikut ini lika-liku perjalanan karier aktris berusia 60 tahun ini.

1. Memulai karier dari ratu kecantikan

Siapa sangka Michelle Yeoh justru memulai kariernya di dunia entertainment berawal dari kontes ratu kecantikan. Di tahun 1983, dirinya memenangkan kontes kecantikan Miss Malaysia dan mewakili Malaysia di kontes Miss World pada tahun yang sama.

Meski tidak memenangkan ajang tersebut, rupanya kecantikan Yeoh berhasil memikat seorang produser film Hong Kong. Yeoh pun ditawari peran dalam film yang akan dibuat produser tersebut kala itu. Lewat film "Yes, Madam!" debut Yeoh sebagai aktris dimulai.

2. Dijuluki pahlawan perempuan terhebat

Usai debut pertama kali, membuat kariernya di dunia hiburan kian cemerlang. Yeoh telah membintangi banyak film dan serial populer dunia diantaranya "Crazy Rich Asians", "Guardians of The Galaxy Vol. 2", "Shang-Chi and The Legend of Then Rings", "Last Christmast", Tomorrow Never Dies", adalah sedikit contohnya. Terbaru, ia juga tampil dalam serial "The Witcher: Blood Origin" yang tayang di 2022 lalu.

Karena kesuksesannya memerankan berbagai film, membuat Rotten Tomateos menyebut Michelle Yeoh sebagai pahlawan perempuan terhebat sepanjang masa. Tak cuma itu saja, di tahun 1997 Yeoh terpilih sebagai 50 Orang Paling Cantik di Dunia.

3. Pasang surut karier Michelle Yeoh

Setelah menikah di tahun 1983 dengan Dickson Poon, pengusaha asal Hong Kong, Michelle Yeoh meninggalkan dunia hiburan di tengah kariernya yang moncer. AKan tetapi, seolah yak ingin berlama-lama hiatus, di tahun 1992 pasca bercerai dengan suaminya tersebut, Yeoh kembali berakting lewat film "Police Story 3: Super Cop".

Kariernya pun kian menanjak. Di tahun 1997 Michelle Yeoh mulai diperhitungkan di Hollywood lewat film "Tomorrow Never Dies".

Meski kehidupan rumah tangganya tak semulus kariernya, Yeoh tetap membuat banyak orang terkesan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang lawan main yakni Pierce Brosnan. Aktor tersebut merasa Yeoh adalah aktris yang memiliki komitmen tinggi.

4. Tak pernah ingin pakai stuntman

Semua adegan laga yang dilakukan oleh Yeoh rupanya selalu ingin dia lakukan sendiri. Namun sutradara tak pernah mengizinkannya karena terlalu berbahaya.

Dalam sebuah majalah disebutkan bahwa Yeoh tak hanya cantik, namun juga pintar bela diri sehingga mendapatkan julukan ratu seni bela diri terhebat.

5. Memenangkan Oscar 2023

Puluhan tahun berada di dunia hiburan, berbagai nominasi penghargaan telah diperolehnya. Terbaru adalah dirinya berhasil mendapatkan banyak pujian pada perannya pada film "Everything Everywhere All at Once".

Tidak hanya Piala Oscar saja, namun Piala Golden Globe Awards, Screen Actors Guild Awards, hingga Academy Awards, semua menjadikan Michelle Yeoh sebagai peraih gelar Aktris Terbaik tahun ini.

