Lirik Lagu Set Me Free Korea dan Arti, Single Comeback TWICE Terbaru

Jakarta, Beritasatu.com - TWICE belum lama ini comeback dengan single terbaru berjudul Set Me Free. Berikut ini lirik lagu Set Me Free TWICE dalam bahasa Korea dan artinya.

TWICE comeback lewat mini album terbaru yang bertajuk “Ready To Be” pada 10 Maret 2023. Ada tujuh lagu dalam mini album ini, salah satunya Set Me Free yang merupakan main track di comeback kali ini.

Lirik lagu Set Me Free mengisahkan tentang seseorang yang tengah berjuang melepaskan diri dari sesuatu yang membelenggunya. Dengan demikian, lirik lagu Set Me Free berbicara soal seseorang yang ingin meraih kebebasan.

Seperti apa lirik lengkapnya? Di bawah ini lirik lagu Set Me Free TWICE dalam bahasa Korea beserta artinya.

Lirik Lagu Set Me Free TWICE

Modeun geol ileobeorindaedo sanggwan eopseo

Jigeum I gamjeongi sunganira haedo

Ijeneun deo isang nae mam sumgigin sileo

Ne nunbichi nal jayuropge mandeuljana

No, no, no, no, no

Uisikaji malgo

Nal anajwo

Deoneun ileul geotdo sumgil geotdo eopseo

Nae modeun geol georeo, risk it all

I sarang malgoneun fade out

Gonna set me, set me, set me free

Nae mam kkeutkkaji gal teni

Neon geunyang nal aneumyeon dwae

Come and set me, set me, set me free

Naega wonhadeon best of me (Best of me)

Ije naneun ready to be (Gonna be)

Yeah, gonna set me, set me, set me free

Jigeum all eyes on me

Nareul anajwo da borandeusi

Yeah, come and set me, set me, set me free

Eoriseogeun chungdongira haedo sanggwan eopseo (Yeah, yeah)

Nal gaduneun siseon ttawin imi out of sight (Uh, uh)

Jigeum urin naega kkumkkwowatdeon geudaero

Nunape geuryeojin wanbyeokan fantasy

No, no, no, no, no (No)

Singyeong sseujimalgo (Oh, yeah)

Nal anajwo

Deoneun ileul geotdo sumgil geotdo eopseo

Nae modeun geol georeo, risk it all (All)

I sarang malgoneun fade out

Gonna set me, set me, set me free

Nae mam kkeutkkaji gal teni

Neon geunyang nal aneumyeon dwae

Come and set me, set me, set me free (Free)

Naega wonhadeon best of me (Best of me)

Ije naneun ready to be (Gonna be)

Yeah, gonna set me, set me, set me free

Jigeum all eyes on me (Ah)

Nareul anajwo da borandeusi (Ah)

Yeah, come and set me, set me, set me free

Uh, uh I'm gonna tell you straight (Straight)

No matter what they say (They say)

Du jeomeul inneun line (Line)

An kkeunkyeo all my life (My life)

Budichigo neomeojyeodo ireukyeo nal

Du nuni matdaeul ttaen make me feel special

Neoro inhae wanjeonhan naro completed

I mal mideodo dwae 'cause this is official, uh

Nae modeun geol georeo, risk it all (Oh-oh)

I sarang malgoneun fade out

Gonna set me, set me, set me free (Set me free)

Nae mam kkeutkkaji gal teni (Oh)

Neon geunyang nal aneumyeon dwae

Come and set me, set me, set me free (Set me, set me free)

Naega wonhadeon best of me (Best of me; Ooh, yeah)

Ije naneun ready to be (Gonna be)

Yeah, gonna set me, set me, set me free (*Gonna set me free*)

Jigeum all eyes on me (Ah)

Nareul anajwo da borandeusi (Yeah)

Yeah, come and set me, set me, set me free

