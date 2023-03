Harry Styles Kepergok Ciuman dengan Emily Ratajkowski di Tokyo

Jakarta, Beritasatu.com - Harry Styles kembali menjadi perbincangan publik usai videonya yang tengah berciuman dengan model cantik Emily Ratajkowski viral di Twitter.

Akun Twitter, @PopBase kembali mengunggah kehebohan seleb Hollywood diluar sana. Dalam unggahan itu, terlihat mantan kekasih Taylor Swift ini tengah berciuman panas dengan Emily di Tokyo, Jepang.

“Harry Styles dan Emily Ratajkowski terlihat berciuman di Tokyo,” tulis akun itu yang dikutip Beritasatu.com Minggu (26/3/23).

Dalam video tersebut, nampak Harry Styles sangat menikmati momen kemesraannya bersama Emily sekalipun berada di ruang publik. Harry mengenakan jaket hitam, sedangkan Emily memakai outfit merah tua sembari mencium penyanyi 29 tahun ini.

Sangking intensnya momen tersebut, baik Harry maupun Emily tak menyadari tengah direkam oleh seseorang. Kemudian video tersebut viral di jagat maya.

Momen Harry kepergok ciuman dengan Emily Ratajkowski ini lantas mengundang beragam reaksi dari netizen. Pasalnya, keduanya tak pernah dikabarkan berkencan sebelumnya.

Mengutip laman Page Six, pelantun "As It Was" itu memang diketahui sedang tidak menjalin hubungan dengan wanita manapun setelah sebelumnya berkencan dengan sutradara dan lawan mainnya di "Don't Worry Darling", Olivia Wilde.

Keduanya memutuskan untuk berpisah meskipun sudah bersama selama dua tahun lamanya. Putusnya jalinan kasih ini ditenggarai keduanya harus berhubungan jarak jauh.

Mengingat Harry harus menjalani tur di berbagai dunia sedangkan Olivia juga memiliki kesibukan dalam pekerjaannya serta harus mengurus anak-anaknya. Namun sumber lain juga menyebutkan kandasnya hubungan mereka karena Olivia tengah menggarap proyek dokumentar di London.

Jika kedekatan Harry Styles dengan Emily Ratajkowski benar, ini menambah daftar panjang lelaki yang terjerat dalam cinta sesaat model cantik itu.

Janda satu anak ini nampaknya masih kebingungan memilih pria mana yang dijadikannya tempat melabuhkan hati pasca bercerai dengan Sebastian Bear-McClard pada 8 September 2022 lalu.

