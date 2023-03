Ditangkap Polisi, Bintang Ant-Man Jonathan Majors Bantah Aniaya Pacar

New York, Beritasatu.com - Aktor Jonathan Majors ditangkap kepolisian Departemen New York, pada Sabtu (25/3/2023) setelah dituduh menyerang seorang perempuan dalam perselisihan rumah tangga. Pemeran sosok antagonis di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania dan Creed III telah membantah telah menganiaya kekasihnya.

Jonathan Majors ditangkap atas tuduhan pencekikan, penyerangan, dan pelecehan, menurut seorang juru bicara. Namun, Majors tidak lagi dalam tahanan polisi.

Menurut kepolisian setempat, kasus bermula saat korban melapor ke pihak kepolisian bahwa dia dianiaya oleh laki-laki yang diidentifikasi sebagai Majors. Perempuan itu menderita luka ringan di kepala dan lehernya serta dibawa ke rumah sakit.

Pengacara yang mewakili Jonathan Majors mengatakan pemeran Kang the Conqueror itu tidak bersalah. Malahan, pihaknya mengatakan sang aktor justru menjadi korban, dan akan berusaha membersihkan nama Majors.

"Jonathan Majors benar-benar tidak bersalah dan terbukti menjadi korban dari pertengkaran dengan perempuan yang dia kenal. Kami dengan cepat mengumpulkan dan memberikan bukti kepada Jaksa Wilayah dengan harapan bahwa semua tuduhan akan segera dibatalkan," kata pengacara Priya Chaudhry, dikutip Variety.

Kuasa hukum Majors mengatakan akan mengumpulkan bukti dengan cepat dan memberikannya bukti kepada Jaksa Wilayah dengan harapan bahwa semua tuduhan akan segera dibatalkan. Menurut Chaudhry, pihaknya memiliki bukti rekaman video dari kendaraan di mana tempat dugaan insiden tersebut terjadi.

Ia mengklaim ada saksi yang melihat insiden tersebut dan dua pernyataan tertulis dari seorang perempuan yang menarik kembali tuduhannya. Chaudhry mengatakan seluruh bukti menunjukkan bahwa Majors tidak bersalah dan tidak melakukan penyerangan.

Sebaliknya, perempuan tersebut dinilai mengalami krisis emosional dan kemudian dibawa ke rumah sakit setelah insiden terjadi. Korban yang tidak disebutkan namanya itu merupakan seorang perempuan berusia 30 tahun.

Sekadar informasi, Jonathan Majors merupakan salah satu aktor Hollywood yang laris akhir-akhir ini. Dalam rencana jangka panjang bersama Marvel Studios, dia mendapatkan peran sebagai Kang the Conqueror termasuk muncul di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang dirilis Februari lalu.

Karakter Kang the Conqueror juga akan muncul di film Avengers: The Kang Dynasty yang rencananya rilis 2 Mei 2025. Majors pun dikabarkan kembali muncul di serial Loki musim kedua.

Teranyar, Majors juga tampil di film Creed III yang dirilis awal Maret ini. Jonathan Majors berperan sebagai Damian "Diamond Dame" Anderson, sosok antagonis dari film yang disutradarai dan juga dimainkan oleh Michael B. Jordan.

