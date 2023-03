Jakarta, Beritasatu.com - Menyambut bulan suci Ramadan, Mercure Jakarta Sabang dan Mercure Tangerang BSD City menawarkan paket buka puasa dengan menggandeng Steby Rafael. Menu yang ditampilkan beragam, mulai dari kuliner Indonesia, western hingga olahan berbagai macam daging yang menggugah selera.

"Dengan menggandeng Steby, kami ingin menu berbuka puasa menjadi semakin spesial dan semarak, karena kemampuan Steby yang dikenal top dalam mengolah masakan daging," ujar Rury Mashuri, Cluster General Manager dari Mercure Jakarta Sabang dan Mercure Tangerang BSD City.

Menu yang disajikan tentu akan berbeda setiap harinya. Ramadan Kitchen Takeover bersama Steby Rafael tersedia pada tanggal 25-26 Maret di Clovia Restaurant Mercure Jakarta Sabang dan 1-2 April di Kitchen Yard Restaurant Mercure Tangerang BSD City.

Di hari kedua kitchen takeover di Hotel Mercure Sabang, Chef Steby menghadirkan olahan kurma yang dicampur dengan beberapa jenis kacang dan keju untuk makanan pembuka. Sementara untuk hidangan utama, ada nasi mandhi lamb yang tentunya menggugah selera dan ditutup dengana makanan khas Turki mafroukeh.

"Nasi mandhi itu memiliki rasa yang Ramadan banget, beda sama biryani yang biasa aja. Tapi nasi mandhi ini nanti akan dapat cita rasa dari sari daging domba sehingga rasanya benar-benar nikmat," kata Chef Steby.

Tahun ini, Mercure Jakarta Sabang mengusung tema "Ramadan in Style" di mana menyajikan buffet dengan ragam masakan Nusantara, Arabic dan Western. Pengunjung juga tidak boleh melewatkan salah satu sudut di mana kamu dapat memasak sendiri pilihan daging yang diinginkan. Hadir pula live music setiap harinya untuk menemani para pengunjung.

Sementara Mercure Tangerang BSD City memiliki tema "Magnificent Sundown" dengan dekorasi yang estetik serta ragam makanan buffet yang terhampar di sepanjang Kitchen Yard Restaurant. Hotel yang memiliki area taman yang luas ini siap menampung tamu dengan agenda buka puasa bersama dalam jumlah yang besar.

Pengunjung dapat menikmati menu all you can eat buffet serta set menu tambahan spesial resep oleh Steby Rafael dengan harga Rp 458.800 nett/orang di Hotel Mercure sabang dan Rp 338.800 nett/orang untuk Hotel Mercure BSD. Kamu juga bisa mendapatkan promo beli 4 dapat 5, tambahan diskon 10 persen bagi anggota Accor Plus serta 4x dining points bagi anggota Accor Live Limitless.

