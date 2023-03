Jennifer Lopez Akan Bintangi Film Bertema Gulat

Los Angeles, Beritasatu.com - Jennifer Lopez (JLo) akan berperan dalam film bertema olahraga gulat Amerika berjudul Unstoppable yang diproduseri oleh suaminya sendiri Ben Affleck.

Seperti dikutip Marca, film ini akan dibuat di bawah naungan Artists Equity, sebuah perusahaan produksi yang dikepalai olehnya dan sesama pemenang Oscar serta teman aktor tersebut, Matt Damon.

Unstoppable akan menjadi film kedua dari rumah produksi tersebut, menyusul drama olahraga biografi Air, tentang asal usul merek sneaker legenda NBA Michael Jordan, yang akan dirilis di bioskop pada 5 April 2023.

Menurut media Deadline, film Unstoppable adalah kisah nyata Anthony Robles, seorang pegulat All-American yang memenangkan kejuaraan nasional sebagai mahasiswa di Arizona State meski lahir hanya dengan satu kaki.

Advertisement

BACA JUGA John Wick hingga Jin Qorin, Rekomendasi Film yang Bisa Dinikmati Akhir Pekan

Film ini akan diadaptasi dari memoar Robles tahun 2012, Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion.

Ini akan disutradarai oleh William Goldenberg, pemenang Oscar untuk Pengeditan Terbaik film Argo, yang disutradarai dan dibintangi oleh Ben Affleck.

Ben Affleck sendiri mengungkapkan bahwa istrinya JLo telah berkontribusi pada naskah film Air dan kagum dengan bakatnya.

"Ya Tuhan, dia brilian. Dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang bagaimana mode berkembang melalui budaya sebagai pertemuan musik, olahraga, hiburan, dan tarian," kata aktor dan pembuat film itu kepada The Hollywood Reporter.

Tahun ini, Jennifer Lopez muncul dalam komedi romantis aksi Amazon Studios Shotgun Wedding dan film berikutnya adalah The Mother, yang akan tayang perdana di Netflix pada 12 Mei. Di sini dia berperan sebagai seorang pembunuh yang keluar dari persembunyian untuk melindungi putrinya.

Film baru Jennifer Lopez bercerita tentang Anthony Robles, seorang pria yang mulai bergulat di kelas delapan. Selama tahun-tahun Mesa High School di Arizona, dia tidak terkalahkan dalam 96 pertandingan, dan memenangkan kejuaraan nasional di tahun terakhirnya.

Di Arizona State, dia dinobatkan sebagai All-American selama tahun kedua, junior dan seniornya.

Sebagai senior pada tahun 2011, dia tidak terkalahkan, 36-0, dan memenangkan kejuaraan nasional perguruan tinggi, mengalahkan juara bertahan nasional Matt McDonough.

Jharrel Jerome, aktor pemenang Emmy dari Moonlight, akan memainkan peran Robles dalam film ini didampingi Jennifer Lopez. Film Unstoppable disutradarai Billy Goldenberg.

Robles saat ini adalah seorang pembicara motivasi dan komentator gulat dan juga pendiri The Robles Unstoppable Foundation, yang membantu atlet sekolah menengah yang kurang mampu mengumpulkan dana untuk mendukung upaya akademik dan atletik mereka.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan