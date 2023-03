Tampil Fabulous saat Girls Night Out

Jakarta, Beritasatu.com - Sejenak melepas penat setelah lelah bekerja dan menyempatkan waktu untuk bertemu dengan teman-teman perlu sesekali kamu lakukan. Dalam dunia anak muda, dikenal istilah girls night out (GNO) yang merujuk pada kegiatan bersenang-senang kaum wanita. Di tengah aktivitas yang sangat menyita waktu, tentu GNO dapat menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan.

Banyak hal yang dapat dilakukan saat GNO, misalnya menonton film, menonton konser musik, pergi ke pesta, bermain kartu, menari bersama dan lain sebagainya. Bisa juga berupa intimate dinner, saat kamu menikmati makan malam yang lezat sambil bertukar gosip terbaru. Apapun itu, sahabat wanita selalu dapat diandalkan terutama untuk bersenang-senang, apalagi mendapatkan masukan soal fashion terbaru, tentu sambil merencanakan liburan selanjutnya.

Styling untuk girls night out akan lebih mengesankan ketika memakai perhiasan yang sedikit glamour dan terkesan mewah serta mencolok. Girls night out selalu membutuhkan sedikit kilauan, yang bisa kamu tampilkan dalam bentuk anting-anting favorit atau rok sequinned.

Kombinasikan dengan kaos simpel untuk menghindari kesan berlebihan, terutama jika hanya makan malam. Shorts and blazer two piece adalah opsi tepat untuk acara after hours, plus jangan lupa untuk mengganti sneaker dengan heels. Sempurnakan dengan crossbody bag atau small clutch untuk menyimpan semua keperluanmu.

Agar penampilanmu makin memukau, kamu bisa mengenakan Geometric Collection Frank Gold dari Frank & co.. Salah satunya yakni Grande Collection, yakni cincin dengan desain yang simpel tapi juga trend yang cocok digunakan saat kamu hangout atau saat girls night out. Cincin ini memiliki desain Italia yang classic dan elegan dengan emas SNI.

Bagi kamu yang lebih suka tampilan minimalis, pilihlah perhiasan emas eksklusif dengan desain unik untuk dikenakan sebagai statement piece. Contohnya, perhiasan dengan model unik yang mencerminkan kepribadian kamu, yang bisa menonjolkan keseluruhan penampilanmu. Dengan begitu, kamu bisa tampil maksimal dengan gaya minimal.

Tambahkan Geometric Earrings untuk menyempurnakan penampilanmu saat girls night out. Salah satunya hoop earrings 18k gold yang memiliki desain Italia yang edgy, esensial dengan sentuhan modern.

Semua koleksi perhiasan dari Frank & co. bisa kamu dapatkan di gerai-gerai Frank & co. yang terdapat di seluruh Indonesia dan di website resmi Frank & co., sedangkan koleksi lain yang bakal bikin kamu tak bisa berpaling, bisa kamu lihat di Instagram Frank & co. di sini.

Berikut beberapa tips mudah untuk tampil fabulous saat girls night out:

1. Tampil percaya diri

Saat girls night out, tampil percaya diri di hadapan temen-teman kamu. Tampil percaya diri dengan terlihat happy dengan apa yang kamu kenakan.

2. Bawa flat shoes

Bawalah sepasang flat shoes di dalam tas untuk berjaga-jaga bila heels yang kamu kenakan terasa tidak nyaman. Jadi kamu tak perlu terburu-buru untuk pulang ke rumah.

3. Bawa tas cadangan

Ingat karena acaranya malam hari, maka jangan lupa bawa tas cadangan untuk menyimpan semua keperluanmu. Tas dengan tali panjang bisa digunakan sebagai crossbody bag saat kamu di lantai dansa.

Inilah beberapa tips agar acara kamu bersama teman-teman menyenangkan. Yang paling penting, nikmati waktunya sebaik mungkin dan kamu bisa kembali bernostalgia tentang masa lalu dan hal-hal lainnya yang pernah dilakukan bersama.

