Model hingga Pengisi Suara, Ini Perjalanan Karier Angelina Jolie

Jakarta, Beritasatu.com - Angelina Jolie menjadi salah satu wanita paling menginspirasi di dunia. Semua hal hampir bisa dikuasai oleh wanita berusia 47 tahun ini mulai dari akting, model, sutradara, produser film sampai pengisi suara.

Angelina Jolie juga bahkan berhasil menyabet beberapa penghargaan diantaranya wanita paling cantik di dunia. Rupanya, tak mudah bagi mantan istri Brad Pitt untuk bisa seterkenal saat ini.

BACA JUGA Aktris Angelina Jolie Kunjungan Mendadak ke Daerah Banjir di Pakistan

Angelina Jolie memulai kariernya di dunua hiburan karena bersekolah di Institut Teater Lee Strasberg. Sejak itu dirinya aktif dalam sejumlah produksi panggung. Angelina bahkan sempat melakukan beberapa studi film di Universitas New York dan kemudian bergabung dengan Grup Teater Met yang paling terkenal di Los Angeles.

Advertisement

Sejak usia 16 tahun Angelina Jolie sudah menekuni bidang modeling dan muncul di beberapa video musik. Di tahun 1990-an, dirinya pernah muncul di berbagai film yang menjadi titik awal debut ketenarannya di dunia hiburan Debut pertama kali dalam dunia akting pada film Cyborg 2 pada 1993 dengan memerankan karakter Casella.

Kemudian Angelina Jolie memerankan film Hacker di tahun 1995 dan Foxfire di 1996. Saat itu beragam pujian dia terima dan terus mengalami peningkatan karier saat menjadi pemeran utama dalam film-film TV seperti True Women (1997) dan George Wallace (1997).

Alhasil, kedua film tersebut berhasil membawa dirinya menyabet penghargaan Golden Globe Award serta nominasi Emmy. Pujian demi pujian berhasil dia raih ketika menjadi pemeran utama dalam produksi HBO Gia (1998).

Angelina sukses mendapatkan apresiasi besar dari masyarakat pada tahun 1999, saat dirinya memenangkan peran utama dalam film The Bone Collector dengan lawan mainnya Denzel Washington. Kemampuan aktingnya semakin menuai pujian usai tampil pada karakter Jack Nicholson dalam One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975), dalam peran tersebut ia berhasil memenangkan Oscar untuk pertama kalinya untuk Nicholson.

Saat tiba saatnya untuk memberikan penghargaan, Angelina memenangkan triple crown dari film tersebut. Film “Girl” mendorong dirinya untuk memenangkan Golden Globe Award, SAG Award dan Academy Award untuk aktris utama terbaik dalam peran pendukung.

Di tahun 2014 nama Angelina kian bersinar setelah sukses membintangi film Maleficent dan sekuelnya hingga membawa film fantasi ini begitu laris di pasaran. Tak hanya mampu berakting di layar kaca, Angelina Jolie juga sempat mengisi suara untuk film animasi Kung Fu Panda di tahun 2008.

BACA JUGA Angelina Jolie: Diskriminasi Tak Bisa Ditoleransi

Angelina Jolie juga membintangi film Eternals produksi Marvel Cinematic Universe, dengan berperan sebagai Thena. Namun, dirinya tidak tertarik untuk membintangi film solo Thena entah apa alasannya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan