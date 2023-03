Cara Elegan Memakai Perhiasan dalam Keseharian

Jakarta, Beritasatu.com - Hampir semua wanita dipastikan menyukai aksesoris perhiasan dan sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Memakai perhiasan tentu saja dapat menunjang penampilan seseorang. Kamu juga harus cerdas dalam memilih perhiasan agar tetap tampil cantik dan tidak terlihat norak.

Sesuaikan perhiasan dengan baju yang kamu kenakan. Namun pemilihan yang kurang tepat, justru akan menjadikan penampilan kamu terlihat buruk dan tampak kurang menarik.

Berikut Tips dalam menggunakan perhiasan yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas sehari-hari:

Sesuaikan dengan pakaian

Menggunakan perhiasan harus disesuaikan dengan busana yang kamu kenakan. Pilihlah aksesori yang tidak mencolok dengan desain yang simpel dan ukuran yang tidak terlalu besar untuk ke kantor.

Lini Frank Gold dari Frank & co. berupa geometric ring bisa menjadi referensi menarik. Tersedia 5 bentuk geometric ring yang dapat kamu gunakan untuk sehari-hari atau pun sebagai tambahan aksesori saat ke kantor.

Lini Frank Gold dari THE PALACE Jeweler menawarkan desain yang klasik dan juga terlihat trendi, serta dapat dipakai pria dan wanita. Produk ini menggunakan teknologi Italia terbaru sehingga menciptakan perhiasan yang klasik, unik, dan elegan.

Sesuaikan dengan tatanan rambut

Sesuaikan perhiasan yang kamu kenakan dengan tatanan rambut, khususnya saat memilih anting. Kenakan anting yang mungil jika ingin rambut kamu terurai. Namun, jika rambut disanggul atau diikat, kamu bisa menonjolkan perhiasan, khususnya anting dan menjadi statement look kamu. Kamu bisa memilih koleksi Geometric Series dari THE PALACE Jeweler yang melengkapi Geometric Series sebelumnya.

Hoop earrings 18k gold dengan desain italia yang edgy, esensial dengan sentuhan modern. Frank Gold hadir dengan modifikasi 6 bentuk geometric. Bagi yang ingin request model lain tersedia dalam warna rose gold.

Samakan warna

Jika ingin menambahkan aksesori lain misalnya gelang atau jam tangan, gunakanlah warna yang senada dan berbahan metal atau emas, agar tampilan kamu semakin cantik serta menawan. Kamu bisa menggunakan koleksi gelang yang elegan dan eksklusif terbaru dari lini Frank Gold, tentunya dengan desain simpel yang punya sentuhan bentuk geometri yang cantik.

Gelang spesial Deer Charm Mirror Bracelet koleksi Frank Gold ini dapat melengkapi style kamu dan dapat dikenakan pada setiap kesempatan, baik formal maupun kasual. Produk ini terinspirasi dari desain esensial dengan sentuhan modern dan hadir dengan modifikasi 5 bentuk geometri dengan finishing high polish yang menjadikannya perhiasan ini memiliki mirror finish.

Untuk mengurangi tampilan yang berlebih atau mencolok, kamu bisa memilih dua atau tiga perhiasan yang benar-benar kamu sukai. Saat mengenakan beberapa perhiasan sekaligus, kamu mungkin bisa mengalihkan fokus dengan menggunakan pakaian bermotif.

Semua koleksi perhiasan dari THE PALACE Jeweler bisa kamu dapatkan di gerai-gerai THE PALACE Jeweler yang terdapat di seluruh Indonesia dan di website resmi THE PALACE Jeweler, sedangkan koleksi lain yang bakal bikin kamu tak bisa berpaling, bisa kamu lihat di Instagram THE PALACE Jeweler di sini.

