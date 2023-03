Spoiler Alert! One Piece 1079, Shanks Pakai Kamusari

Jakarta, Beritasatu.com - Manga One Piece kembali merilis chapter terbaru, yakni chapter 1079. Intip spoiler One Piece 1079 berikut ini.

Penggemar One Piece pasti terus menantikan update terbaru dari manga karya Eiichiro Oda tersebut. Oda belum lama ini baru saja merilis chapter 1078. Namun tidak lama setelahnya, muncul spoiler One Piece 1079.

Chapter 1078 masih mengisahkan arc Pulau Egghead. Di chapter ini, Stussy yang tengah berbicara dengan Sentomaru menggunakan den-den mushi mengungkapkan misi utama kedatangan CP0 ke Egghead. Adapun misi awal CP0 adalah untuk melenyapkan Vegapunk dan menunggu hingga Kizaru datang.

Stussy yakin kalau Pemerintah Dunia akan mengambil langkah lebih serius di pulau Egghead karena menilai bahwa penelitian Vegapunk jauh lebih berbahaya daripada yang terjadi di Pulau Ohara.

Akibat tindakan pencegahan yang dilakukan Pemerintah Dunia, Sentomaru menyuruh masyarakat di Pulau Egghead untuk mengungsi. Kejadian berpindah ke pertarungan kelompok ke Kru Mugiwara. Franky, Usopp, dan Lilith tengah menghadapi S-Snake. Namun mereka kewalahan dengan kemampuan S-Snake yang dapat mengubah tubuh mereka menjadi batu.

Franky yang berhasil mempertahankan sebagian tubuhnya mengancam S-Snake agar mengembalikan tubuh mereka seperti semula. Namun belum selesai mengungkapkan kekecewaannya, muncul Pythagoras yang bertanya kepada S-Snake perihal orang yang memberikan perintah kepada para Seraphim untuk menyerang.

Chapter 1078 juga membahas pertarungan kru lain, yakni Sanji yang melawan S-Shark, dan pertarungan Luffy, Zoro, Lucci, dan Kaku yang melawan S-Hawk dan S-Bear.

Spoiler One Piece 1079

Pertarungan lain kembali terjadi di chapter One Piece 1079. Di spoiler One Piece1079, tampak ada pertarungan antara Shanks dengan Kid. Shanks turun tangan melawan Kid yang sebelum ini bertarung dengan kelompok bajak laut Rambut Merah dan memenangkan pertarungan tersebut meski melawan kapten-kapten yang kuat dari kelompok bajak laut Rambut Merah.

