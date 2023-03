10 Rekomendasi Film Bioskop untuk Menemani Puasa Ramadan 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Menonton film di bioskop menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk mengisi waktu puasa. Terutama ketika waktu ngabuburit. Berbagai genre mengisi daftar bioskop baik dari dalam maupun luar negeri, mulai dari horor, action hingga anime, berikut daftar rekomendasi film untuk menemani waktu puasa selama Ramadan.

1. Suzume

Sudah tayang sejak 8 Maret silam, film animasi fantasi Jepang Suzume no Tojimari masih dapat dinikmati di bioskop. Film ini bercerita tentang perjalanan sang tokoh utama (Suzume Iwato) bersama Shouta yang berusaha untuk mencegah bencana alam di Jepang. Perjalanan kedua karakter tersebut digarap dengan penuh pesan oleh Makoto Shinkai dan berhasil menarik 100 ribu lebih penonton Indonesia. Makoto sebelumnya telah sukses dengan animasi Weathering With You dan Your Name.

2. Losmen Melati

Film horor Indonesia yang tayang pada 16 Maret 2023 lalu ini, bisa menjadi referensi tontonan saat puasa. Berlatar tahun 1997, film ini mengusung cerita sebuah penginapan yang berada di pelosok Jawa yang misterius. Meski begitu, bangunan tua ini selalu berhasil memikat tamu untuk menginap. Dengan rencana mengerikannya, nyonya rumah yang bernama Madam Melati berencana untuk mendekam tamu-tamunya agar tidak bisa keluar dari losmen tersebut.

3. Shazam 2

Rilis tanggal 17 Maret 2023, super hero keluaran DC ini kembali menghadirkan petualangan seorang remaja dengan kekuatan super dari penyihir tua melalui tongkatnya. Namun, dengan kekuatannya tersebut Shazam merasa ragu akan perannya sebagai super hero. Dirinya mulai membandingkan powernya dengan super hero dari DC lainnya. Lalu, ketika trio dewa kuno yang penuh dendam tiba di Bumi, Shazam dan sekutunya didorong ke dalam pertempuran untuk menyelamatkan nasib dunia.

4. Jin Qorin

Film bergenre horor lainnya datang dari Jin Qorin, yang menceritakan tentang seorang suami bernama Seno (Marthino Lio) yang menyimpan rahasia besar dari istri yang dicintainya yang bernama Alya (Tyara Vanessa) dan putrinya Reva (Kanaya Gleadys). Film ini sudah tayang sejak tanggal 23 Maret 2023.

5. John Wick: Chapter 4

Berdurasi hampir tiga jam, John Wick : Chapter 4 bisa menemani waktu puasa agar tidak terasa. Masih dibintangi oleh Keanu Reeves, film ini mengangkat perjalanan pembunuh bayaran untuk menuntaskan balas dendamnya.

Setelah sukses dengan Parabellum (2019), kini John Wick mempersiapkan diri untuk melawan petinggi High Table. Belum lagi, dengan statusnya yang sebagai excommunicado dan sedang dicari untuk dibunuh.

Berbeda dari sebelumnya, John Wick 4 merupakan film pertama yang tidak ditulis oleh Derek Kolstad. Dimana ia terlibat dalam ketiga franchise sebelumnya. Menghadirkan perjalanan baru dunia High Table, film ini telah tayang sejak 24 Maret 2023 di layar lebar.

