Perempuan Dianggap Perlu Berdaya Saing Sesuai dengan Keahlian

Jakarta, Beritasatu.com - Banyak perempuan yang masih mengalami bias gender serta perbedaan perlakuan di era serba canggih ini. Padahal pencapaian para wanita saat ini cukup besar dan cukup memberikan pengaruh.

Bahkan saat ini sudah banyak perempuan yang ikut andil dalam mencari nafkah. Di banyak perusahaan bahkan, beberapa bidang sudah diisi oleh perempuan. Perempuan juga kini mulai banyak yang terjun ke dunia bisnis. Sekalipun mereka juga tetap menjadi seorang ibu di rumah bagi keluarganya.

BACA JUGA Pekan Kesetaran Gender, Taiwan Promosikan Pemberdayaan Perempuan

Hal tersebut dijelaskan oleh Ghea Anisa selaku Serial Entrepreneur yang berbagi ilmu mengenai strategi marketing untuk sebuah bisnis. Bisnis tanpa strategi menurut Ghea adalah hal yang mustahil.

Advertisement

Hal serupa juga dikatakan oleh Lani Rahayu (GM Strategic Marketing & Communication Telkomsel) yang menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga unsur marketing yang diterapkan oleh Tyas dan Ghea, yaitu authenticity, brand thats matters, dan creative storytelling.

“Ini bisa dilakukan oleh para perempuan yang hadir agar apa yang mereka jalankan memiliki dampak yang lebih baik terhadap bidangnya masing-masing,” kata dia dalam diskusi Story of Us dengan tema “Be an Impactful Women” di Telkomsel Smart Office (TSO) Tower, Jakarta Selatan belum lama ini.

Untuk merayakan Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret Evermos bersama dengan Women@Telkomsel yang merupakan wadah komunitas karyawan perempuan, mengadakan event untuk memperingati kegiatan tersebut. Melalui event ini, Evermos ingin mengajak para perempuan untuk bisa berdampak pada bidangnya masing-masing.

Story of Us merupakan suatu event yang diluncurkan untuk mewadahi ekosistem baik internal maupun eksternal untuk belajar dan berbagi pengalaman dengan format intimate storytelling and discussion. Peringatan Hari Perempuan Internasional kali ini, Evermos ingin memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk bisa saling berbagi pengalaman dan menginspirasi perempuan lainnya.

Sejalan dengan tujuan untuk mengajak para perempuan agar lebih berdampak, Evermos menghadirkan tiga pembicara yakni Dwi Sasetyaningtyas selaku CEO Sustaination, Lani Rahayu (GM Strategic Marketing & Communication Telkomsel), dan Ghea Anisa (Serial Entrepreneur). Hadirnya ketiga pembicara yang memiliki latar belakang dan keahlian di bidang yang berbeda tersebut diharapkan dapat menginspirasi para perempuan lain untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan dirinya sehingga mereka bisa lebih berdampak pada bidangnya masing-masing.

Untuk diketahui Evermos merupakan platform social commerce Indonesia yang bertujuan agar reseller dapat berjualan produk lokal terutama barang-barang muslim. Saat ini Evermos memiliki lebih dari 700.000 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Evermos yang merupakan kependekan dari Everyday Need for Every Moslem adalah aplikasi untuk menjembatani reseller dan UKM bercita-cita menjadi wadah agar individu dan UMKM agar bisa menjadi lebih mandiri secara finansial.

Salah satu reseller Evermos, Mona Apriana mengatakan penghasilan hingga belasan juta rupiah tiap bulan didapatnya setelah bergabung. Dulunya dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa tanpa penghasilan tambahan.

BACA JUGA Kasus Bully terhadap Anak Perempuan di Jakarta Utara Berakhir Damai

Mona Apriana menjadi reseller Evermos pada 2019 setelah sebelumnya menggeluti pekerjaan di dunia pemasaran online. sekitar empat tahun lalu dia sempat menjual menjual gamis dan kerudung. Pada Juli 2019 dia memutuskan menjadi reseller Evermos karena hasil penjualan online gamis dan kerudung kurang memuaskan.

“Pada tiga bulan awal penjualan saya masih biasa-biasa saja. Pendapatan masih Rp 2 juta sebulan hingga terakhir ini sampai Rp15 juta sebulan. Waktu bulan Oktober ada pembagian group area dan tim Evermos juga memberi strategi. Alhamdulillah setelah itu penjualan saya naik karena sudah paham ilmunya," ungkapnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan