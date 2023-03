Profil dan Biodata Jimin BTS yang Baru Merilis Album Solo

Jakarta, Beritasatu.com - Park Jimin atau dikenal dengan Jimin BTS baru-baru ini telah mengeluarkan album solo pertama nya. Album Jimin BTS ini telah rilis tanggal 24 Maret 2023 lalu. Simak profil Jimin BTS di bawah ini!

Profil Jimin BTS

Pria yang akrab dipanggil mochi ini merilis album dengan nama “FACE”. Di dalam album tersebut, terdapat enam lagu dan juga satu hidden track. Keenam lagu tersebut berjudul Set Me Free Pt. 2, Like Crazy, Face-off, Alone, Interlude : Dive, Like Crazy (English Version). Sedangkan hidden track nya berjudul Letter.

Lead vocalist dari BTS ini mengukir prestasi dengan penjualan albumnya yang menembus 1 juta kopi di hari pertama perilisan melansir dari Hanteo Chart pada Sabtu (26/3/2023).

Selain itu, dilansir dari Allkpop, pada 26 Maret waktu setempat, Jimin BTS berhasil mendulang prestasi lainnya dengan mencapai nomor satu di tangga lagu teratas iTunes dengan total 117 negara lewat lagunya Like Crazy. Negara yang termasuk yakni termasuk Argentina, Australia, Prancis, Arab Saudi, hingga Amerika Serikat.

Biodata Jimin BTS

ARMY atau sebutan dari fans BTS pasti sangan mengenal Jimin. Member ini terkenal dengan pipi tembem dan juga jari kelingking yang kecil.

Nama Lengkap : Park Jimin

Tempat dan tanggal lahir : Busan, 13 Oktober 1995

Zodiak: Libra

Tinggi badan: 174 cm

Tipe MBTI: ESTP

Role model: Rain, Taeyang BIGBANG, dan Chris Brown

Golongan Darah: A

Posisi di BTS : Lead Vocalist dan Main Dancer

Instagram: @j.m

Fakta - fakta Jimin BTS

Salah satu member BTS yang baru merilis album terbaru nya ini memiliki sejumlah fakta. Apa saja? Berikut fakta-fakta nya :

1. Seorang Penari Kontemporer

Saat SMA, Jimin bersekolah di Busan Arts High School. Saat itu, Jimin mengambil jurusan balet kontemporer dan tari modern. Tak hanya jago menari, Jimin juga menjadi siswa terbaik di kelasnya.

2. Anggota dengan Trainee Paling Singkat

Jimin merupakan member dengan durasi trainee paling singkat dibanding dengan member-member BTS yang lainnya. Jimin hanya trainee selama enam bulan sebelum akhirnya debut di BTS.

3. Memiliki Cita-cita Sebagai Penyanyi dan Polisi

Jimin memang telah memiliki cita-cita sebagai penyanyi. Namun, sebelum akhirnya ia masuk ke dalam dunia idol, Jimin pernah memiliki cita-cita menjadi seorang polisi. Jimin menyatakan dalam sebuah interview, kemungkinan dirinya akan menjadi polisi jika tidak debut menjadi idol.

4. Pekerja Keras

Semua member BTS memiliki sifat pekerja keras. Salah satunya Jimin. Fakta selanjutnya tentang Jimin adalah ternyata ia merupakan sosok pekerja keras. Menurut member BTS lainnya, Jimin dianggap sebagai salah satu anggota yang bekerja paling keras. Keenam member BTS mengatakan bahwa Jimin bisa berlatih terus-menerus setiap hari ketika dia memiliki waktu luang.

5. Memiliki Kemampuan Bela diri

Tak hanya piawai dalam menari dan bernyanyi, Jimin BTS punya kemampuan bela diri. Jimin berlatih kendo selama 7-8 tahun. Namun ia tak melanjutkan lagi bela diri nya dan memilih untuk menjadi idol.

6. Diakui Sebagai Salah Satu Dancer Terbaik Di Generasi Ke-3

Banyak idol dengan kemampuan dance yang baik salah satunya Jimin BTS. Ia bahkan diakui sebagai salah satu dancer terbaik di Kpop generasi ke-3. Jadi, tak heran jika Jimin memiliki peran yang cukup penting setiap lagu di BTS.

7. Hadir di Acara Jimmy Fallon

Jimin diundang ke acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Amerika yang dipandu dengan host yakni Jimmy Fallon. Kali ini Jimin diundang sendiri dan tidak bersama dengan member BTS yang lainnya. Jimin diundang dalam rangka membicarakan album terbarunya. Kehadiran Jimin membuat antusias penggemar di jagat sosial media.

Demikian informasi terkait profil dan fakta Jimin BTS. Congratulations Jimin untuk debut album solo terbarunya.

