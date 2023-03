Lirik dan Arti Lagu Like Crazy Jimin BTS, Terinspirasi dari Film Mesra!

Jakarta, Beritasatu.com - Jimin BTS telah merilis album solo terbarunya bertajuk “FACE”. Terdiri dari enam lagu yang salah satunya berjudul Like Crazy. Lantas, apa arti lirik lagu Like Crazy Jimin?

Lagu yang dirilis tanggal 24 Maret lalu ini trending di posisi nomor dua untuk Youtube musik di Indonesia. Melalui BigHit Music, Like Crazy menceritakan tentang perasaan sakit, kehilangan, dan patah hati.

Lebih menariknya lagi, ternyata lagu Like Crazy terinspirasi dari salah satu film favorit dari Jimin BTS dengan judul sama yang tayang pada tahun 2011 silam. Menceritakan tentang mahasiswi dari Inggris yang jatuh cinta pada mahasiswa asal Amerika. Namun, mereka terpaksa harus berpisah karena visa dari sang mahasiswi ditolak, setelah sebelumnya ia melebihi batas waktu tinggal di sana.

Ternyata, nama RM BTS juga masuk dalam credit lagu Like Crazy milik Jimin sebagai salah satu penulis liriknya. Sampai dengan saat ini, video klip Like Crazy sudah ditonton lebih dari 21 juta kali di Youtube sejak perilisannya.

Selain itu, baru-baru ini Jimin juga hadir di acara rekan sesama member BTS lainnya yakni Suga dalam variety show nya yang diberi nama Suchwita.

Lirik lagu Like Crazy Jimin BTS

I think we can last forever

I am afraid everything will disappear

Just trust me

She's saying

Baby, saenggakaji ma

There's not a bad thing here tonight

Baby, tteonado joa

Isseo jwo oneulkkajiman

Watch me go

Nal jeoksyeo bamsaedorok (Away)

Achimdo

Chwihaeseo oji anke

Sikkeureoun eumak soge

Huimihaejin na

Deurama gateun ppeonhan story

Iksukaejyeo ga

Nega aldeon nareul chatgien meolli on geolkka?

Yeah, I know

You know, I know (Ooh)

I'd rather be

Lost in the lights

Lost in the lights

I'm outta my mind

I bamui kkeuteul jabajwo

Maeil bam

You spin me up high

Neoreul pumeun dal

Let me have a taste

Give me a good ride (Oh, I'm fallin', fallin', fallin')

It's gon' be a good night (Oh, I'm fallin')

Forever, you and I

Mmm-hmm

Yeah, hey

Mmm-hmm

Ooh-woah

Mmm-hmm

Mmm-hmm

(Forever, you and I)

Geoul soge bichin na

Hayeomeopsi michyeoga

I'm feelin' so alive, wasting time

I'd rather be

Lost in the lights

Lost in the lights

I'm outta my mind

I bamui kkeuteul jabajwo

Maeil bam

You spin me up high

Neoreul pumeun dal

Let me have a taste

Give me a good ride (Oh, I'm fallin', fallin', fallin')

It's gon' be a good night (Oh, I'm fallin')

Forever, you and I

This will break me

This is gonna break me (Break me)

No, don't you wake me (Wake me)

I wanna stay in this dream, don't save me

Don't you try to save me (Save me)

I need a way we (Way we)

I need a way we can dream on (On, on, on)

Not again

What's the point?

