Lirik Lagu Rindu Muhammadku Hadad Alwi

Jakarta, Beritasatu.com - Ada banyak amalan yang bisa dilakukan selama Ramadan, salah satunya dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa juga dengan menyanyikan lagu yang menggambarkan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Lantas, apa lirik lagu Rindu Muhammadku dari Hadad Alwi?

Bagi umat Islam, merindukan nabi Muhammad SAW merupakan bentuk kasih sayang atas semua upaya yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Melantunkan selawat ialah jalan untuk mengungkapkan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Semua malaikat pun berselawat kepada Rasulullah SAW yang tertuang dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 56 sebagai berikut :

Lafaz Arab

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓٮِٕكَتَهٗ يُصَلُّوۡنَ عَلَى النَّبِىِّ ؕ يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا صَلُّوۡا عَلَيۡهِ وَسَلِّمُوۡا تَسۡلِيۡمًا

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya."

Selain itu, salah satu lagu yang seringkali dinyanyikan oleh umat Islam untuk menuangkan kerinduannya kepada Rasulullah SAW yakni lewat lagu Rindu Muhammadku yang dibawakan oleh Hadad Alwi. Berikut lirik lagu Rindu Muhammadku.

Lirik Lagu Rindu Muhammadku

Yaa robbi bil-Mustofa

Yaa robbi bil-Mustofa

Yaa robbi bil-Mustofa balligh maqooshidanaa

Waghfirlanaa maamadhoyaa waasi'al karomi

Demi cinta-Mu ya Allah

Pada Muhammad nabi-Mu

Ampunilah dosaku

Wujudkan harapanku

Ya Rasulallah salamun alaik

Ya rofi'assyaniwaddaroji

Siapa yang cinta pada nabinya

Pasti bahagia dalam hidupnya

Muhammadku Muhammadku dengarlah seruanku

Aku rindu aku rindu kepadamu Muhammadku

Kau yang mengaku cinta kepada nabimu

Kau yang mengaku merindukan nabimu

Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu

Buktikan Taati perintahNya, tinggalkan laranganNya

Teladani akhlaknya

Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasullallah

Niscaya kelak kau akan berkumpul dengan Rasullallah

Muhammadku Muhammadku dengarlah seruanku

Aku rindu aku rindu kepadamu Muhammadku

Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi

Ku tanamkan dalam hati kuamalkan sejak dini

Ya Rasulallah salamun alaik

Ya rofi'assyaniwaddaroji

Engkaulah nabi pembawa cinta

Kau bimbing kami menuju surga

Muhammadku Muhammadku dengarlah seruanku

Aku rindu aku rindu kepadamu Muhammadku

Kau yang mengaku cinta kepada nabimu

Kau yang mengaku merindukan nabimu

Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu

Buktikan Taati perintahNya, tinggalkan laranganNya

Teladani akhlaknya

Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasullallah

Niscaya kelak kau akan berkumpul dengan Rasullallah

Yaa robbi bil-Mustofa

Yaa robbi bil-Mustofa

Yaa robbi bil-Mustofa

