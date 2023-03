7 Menu Buka Puasa Sehat untuk Diet, Dijamin Enak!

Jakarta, Beritasatu.com - Menu buka puasa beragam rupanya. Salah satunya menu untuk orang yang sedang menjalankan diet. Apa saja menu buka puasa untuk diet?

Diet dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online adalah aturan makanan khusus untuk kesehatan dan sebagainya (biasanya atas petunjuk dokter). Bagi orang yang sedang melakukan diet, tak sembarangan makanan bisa untuk dinikmati.

Seorang yang sedang diet saat puasa justru akan membantu program diet nya berjalan lebih efektif. Karena tak banyak asupan makanan yang masuk ke tubuh selama seharian.

Makanan yang bisa dinikmati oleh orang yang sedang diet saat puasa Ramadan yakni dengan dengan memanfaatkan makanan yang rendah dengan kalori, tinggi akan serat, protein, vitamin,dan bernutrisi.

Advertisement

BACA JUGA 10 Rekomendasi Menu Buka Puasa Anak Kos yang Harganya Ramah di Kantong

Menu Buka Puasa Sehat untuk Diet

1. Kentang Rebus

Makanan yang cocok untuk berbuka puasa saat diet yang pertama adalah kentang rebus. Menu kentang rebus cocok untuk disantap saat berbuka karena bisa untuk menurunkan berat badan atau kesehatan yang optimal. Kentang rebus memiliki kalsium yang tinggi untuk memainkan peran penting dalam kontrol tekanan darah.

2. Sayur Bayam Bening

Sayur bayam bening bisa menjadi menu buka selanjutnya untuk yang sedang diet. Sayur bayam bening bisa membantu tubuh kamu mendapatkan asupan gizi seimbang, dengan mengonsumsi sayur ini sebagai pedamping nasi. Memasaknya juga hanya memerlukan waktu lima menit.

3. Teh dan Tiga Buah Kurma

Teh dan buah kurma juga bisa menjadi menu untuk berbuka saat diet yang selanjutnya. Memakan kurma juga disunahkan. Bisa memakan sebanyak tiga buah kurma untuk mengembalikan energi yang telah hilang selama puasa.

4. Sup

Sup bisa dinikmati saat sedang diet untuk berbuka puasa. Sup bisa membuat orang lebih kenyang dan makan lebih sedikit kalori secara signifikan. Saat berbuka puasa, menu diet ini bisa dibuat menjadi sup jagung, sup tomat, sup kentang, hingga sup ayam.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan