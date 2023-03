Biodata dan Profil Suga BTS, Rapper yang Tiket Konsernya Ludes dalam 10 Menit

Jakarta, Beritasatu.com - Suga BTS akan menggelar konser tanggal 26-28 Mei 2023. Sebelum menonton konser, simak ulasan lebih lanjut mengenai biodata dan profil Suga BTS.

Suga BTS siap menyapa para penggemar lewat konser bertajuk "Agust D Tour In Jakarta" selama tiga hari, dari tanggal 26-28 Mei 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Hall 5-6, Tangerang Selatan. Tiket konser tunggal pemilik nama asli Min Yoongi itu sudah resmi dibuka pada 27 Maret 2023.

Tiket yang dibanderol kisaran harga Rp1-4 juta tersebut ludes terjual hanya dalam 10 menit. Sangat mengesankan ya!

Sambil menunggu hari konsernya datang, lebih baik simak dulu biodata dan profil Suga BTS di bawah ini!

Profil Suga BTS

Nama asli Suga adalah Min Yoongi. Dia lahir dan tumbuh dari keluarga sederhana di Daegu, Korea selatan. Adapun nama "Suga" diberikan langsung oleh CEO Bighit Entertainment, Bang Si Hyuk, karena warna kulitnya dan senyumnya yang manis seperti gula.

Meski begitu pada anggota BTS lainnya kerap memanggilnya sebagai “kakek” karena rapper 30 tahun itu memiliki hobi tidur. Bahkan dirinya kerap menyebut ingin reinkarnasi sebagai batu agar tidak perlu melakukan apapun.

Suga sangat menyukai olahraga bola basket. Dia sempat bercita-cita menjadi pemain basket. Namun impian itu kandas karena cedera bahu yang dialaminya akibat kecelakaan sepeda motor sehingga dia tidak mampu berolahraga sebanyak sebelumnya.

Walaupun tergabung dalam boyband, Suga mengaku dirinya tidak suka dan tidak terlalu pandai menari. Dirinya juga sering menegur anggota yang lebih muda lainnya ketika melakukan kesalahan.

Biodata Suga BTS

Nama asli: Min Yoongi

Nama panggung: Suga, Agust D

Tempat lahir: Buk-gu, Daegu, Korea Selatan

Tanggal lahir: 9 Maret 1993

Umur: 30 tahun

Agama: Tidak beragama

Tinggi badan: 174 cm

Pendidikan terakhir: Universitas Global Cyber, Jurusan Seni Liberal

Golongan darah: O

Zodiak: Pisces

Perjalanan Karier Suga BTS

Musisi sekaligus rapper ini mulai bergelut di dunia musik sejak usia 13 tahun. Kala itu, ia gemar mendengarkan lagu Fly dari grup musik asal Korea Selatan, Epik High.

Di usia 17 tahun, Suga sudah bekerja paruh waktu di studio rekaman untuk memproduksi lagu. Pada 2010, dirinya menjadi bagian dari grup hiphop D-Town dan memproduseri lagu berjudul 518-062 untuk memperingati hari Pemberontakan Gwangju.

Sebelum bergabung sebagai member BTS, Suga awalnya merupakan produser di Bighit Entertainment. Lalu pada 13 Juni 2013, melalui sebuah acara musik dirinya melakukan debut pertama bersama BTS. Kala itu mereka membawakan lagu No More Dream dari debut album single BTS yang bertajuk "2 Cool 4 Skool".

Tidak hanya tampil sebagai rapper di atas panggung, Suga juga aktif terlibat dalam produksi dan penulisan lirik dari setiap lagu BTS, seperti Tomorrow, Jump, MIC Drop, Let Me Know, So Far Away, dan lagu lainnya.

Selain berkontribusi sebagai anggota BTS, Suga kerap kali memproduseri dan berkolaborasi dengan musisi lainnya, diantaranya Halsey, IU, Heize hingga Epik High. Pada 16 Agustus 2016, rapper ini mengeluarkan mixtape pertamanya yang bernama Agust D.

Nama tersebut merupakan singkatan dari namanya Agus yang berarti Suga dan t D yang berarti Daegu Town, kota kelahirannya. Musik video dari mixtape tersebut, seperti Agust D dan Give it to Me, berhasil menembus 1 juta penayangan dalam waktu kurang dari 12 jam di YouTube.

Pada 2020, Suga kembali merilis mixtape keduanya yang bertemakan "D-2". Karyanya tersebut berhasil masuk ke berbagai chart musik, di antaranya posisi 11 di tangga lagu Billboard 200, posisi 7 di Official UK Chart, dan posisi 2 di ARIA Charts.

Pencapaian apiknya tersebut berhasil menjadikannya artis solo Korea Selatan yang mencetak tiga rekor terbaru untuk mixtape dengan pengikut tertinggi di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Tidak lama lagi Suga BTS akan menggelar tur dunianya yang akan diselenggarakan di beberapa negara seperti Amerika, Indonesia, Bangkok, Jepang, Korea, dan Singapura. Konser tersebut akan dimulai pada 26 April 2023 mendatang.

