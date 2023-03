Akan Konser di Jakarta, Berikut Lirik Lagu Daechwita Suga BTS

Jakarta, Beritasatu.com - Suga BTS akan menggelar konser tunggalnya yang bertajuk Agust D World Tour, pada 6 - 28 Mei 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Hall 5-6, Tangerang Selatan.

Anggota BTS ini akan tour membawakan beberapa lagu hitsnya, salah satunya adalah Daechwita. Lagu ini merupakan menggambarkan istilah yang mengacu pada genre musik tradisional Korea.

Dimana umumnya Daechwita merupakan instrumen perkusi yang digunakan untuk mengiringi mengiringi parade upacara militer atau kerajaan. Penggambaran lagu tersebut sejalan dengan musik videonya, yang kini telah menyapu sebanyak 400 juta lebih penonton.

Lirik Lagu Daechwita Suga BTS

[Intro]

Yeah

Daechwita daechwita ja ullyeola daechwita

Daechwita daechwita ja ullyeola daechwita

Daechwita daechwita ja ullyeola daechwita

Daechwita daechwita ja ullyeola daechwita

[Verse 1]

Daechwita daechwita ja ullyeola daechwita

Bich-ina bich-ina nae wang-gwan-i bich-ina

Ij-jima ij-jima jinan nal-eul ij-jima

We so fly we so fly jeonsegilo we so fly

Jongnom chulsin-e wangdoen nom

Michyeobeolin beom gwanghae flow

Gaecheon chulsin-e yongdoen mom

Geuge naega god saneun beob

Mian geogjeong-eun mallago

Nado ilh-eulgeon manhdago

Gwageon dwijue gadugo

Naegeol chaeng-gyeo da jabsujyu

Mal-i andoeji naega gaelani

Beom-eulo taeeonassji jeog-eodo neocheoleom yaghajin anhji

Jojbabdeul-ui gyang jaelongjanchi

Solkka jonnage eoieobsji

Ssagda jug-yeo nan yeui eobs-i

Saekkya geulae neo ye-oeeobs-i

Flexing nan eobsji

Pil-yoga eobsji

Who's the king who's the boss

Da aljanh-a naeileum

Ibman san saekkideul

Dangjang nom-ui mog-eul chyeo

[Chorus]

Daechwita daechwita ja ullyeola daechwita

Daechwita daechwita ja ullyeola daechwita

Daechwita daechwita ja ullyeola daechwita

Daechwita daechwita ja ullyeola daechwita

Daechwita daechwita

Daechwita daechwita ja ullyeola daechwita

Daechwita daechwita ja ullyeola daechwita

[Verse 2]

Hantanghaemeoggo godbalo nan jeonsegilo nal-a

Naleul damgien i nalan ajig yeojeonhi jag-a

Woo nuga sigan-eun geum-ilae

Nae sigan-eun deo bissande

Tic tok seonbisaekkideul

Myeonsang-eda chim-eul kag baet-eo

Kkeokk-in jeog-i eobsneun maechulchulchulchulchulchulchul

Uli bangsihyeog pidineun maeil chumchumchumchumchumchumchum

Cham gamsahane naega cheonjaeim-e

