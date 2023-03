8 Rekomendasi Tempat Wisata Libur Lebaran 2023 di Bogor

Jakarta, Beritasatu.com - Libur cuti bersama lebaran 2023 merupakan waktu yang sangat dinanti oleh banyak orang. Biasanya, liburan ini dimanfaatkan untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat, serta mengunjungi tempat-tempat wisata yang menarik. Tempat wisata libur lebaran di Bogor ada apa saja?

Bogor merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia. Terletak di Provinsi Jawa Barat, kota ini menawarkan berbagai tempat wisata menarik yang dapat dikunjungi pada libur cuti bersama lebaran 2023.

Berikut adalah beberapa tempat wisata di Bogor yang dapat jadi pilihan untuk berkunjung saat libur lebaran.

BACA JUGA Ini 7 Alasan Tanjung Lesung Cocok sebagai Tempat Wisata Keluarga

Advertisement

1. Kebun Raya Bogor

Kebun Raya Bogor adalah tempat wisata yang populer di Bogor. Tempat wisata ini memiliki banyak keindahan taman dan koleksi tanaman yang sangat menarik. Selain itu, kebun raya ini juga memiliki museum herbarium yang sangat menarik untuk dikunjungi.

2. Taman Safari Indonesia

Taman Safari Indonesia Bogor adalah tempat wisata hiburan yang cocok untuk liburan keluarga. Di sini pengunjung dapat melihat berbagai hewan seperti harimau, singa, dan zebra yang berkeliaran bebas. Selain itu, tempat ini juga menawarkan berbagai atraksi menarik seperti pertunjukan satwa dan wahana permainan.

3. Taman Budaya Sentul City

Taman Budaya Sentul City merupakan tempat wisata yang juga cocok didatangi saat libur lebaran. Ini adalah tempat wisata budaya yang menampilkan keanekaragaman seni dan budaya Indonesia. Tempat ini menawarkan berbagai kegiatan menarik seperti pertunjukan musik, tari, dan seni rupa.

BACA JUGA 9 Tempat Wisata Sawah di Bali, Cocok untuk Melepas Penat

4. Gunung Mas Tea Plantation

Gunung Mas Tea Plantation adalah tempat wisata yang menawarkan keindahan perkebunan teh yang sangat indah. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati suasana pedesaan yang tenang dan asri serta mengambil gambar yang indah.

5. The Jungle Water Adventure

Tempat wisata lainnya di Bogor yang cocok dikunjungi saat libur lebaran 2023 adalah The Jungle Water Adventure. Seperti namanya, The Jungle Water Adventure adalah tempat wisata air yang tidak hanya menghadirkan kolam renang saja, tetapi juga berbagai atraksi menarik yang mengajak pengunjung untuk bertualang, seperti wahana perosotan air dan wahana air lainnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan