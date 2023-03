Kenalkan Wisata RI ke Selandia Baru, Sandiaga Uno Gandeng Air New Zealand

Jakarta, Beritasatu.com - Guna mengenalkan tren pariwisata di Selandia Baru, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah bekerja sama dengan Air New Zealand menggelar aktivitas wisata dan ekonomi kreatif.

Hal tersebut seperti dikatakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dalam pernyataannya, di Jakarta, Kamis (29/3/2023) menjelaskan program kolaboraksi ini dijalin dalam rangka menyambut baik pengoperasian kembali rute Auckland - Denpasar oleh maskapai Air New Zealand setelah vakum selama tiga tahun karena pandemi Covid-19.

"Kami menargetkan peningkatan jumlah dan kualitas wisatawan mancanegara, dengan tetap menghargai masyarakat lokal, meningkatkan lama tinggal, mengeksplorasi destinasi, dan mendorong spending lebih banyak," kata Sandiaga Uno.

Advertisement

Pasar Selandia Baru sendiri memang potensial untuk wisata Indonesia. Data sebelum pandemi menunjukkan bahwa lenght of stay wisatawan Selandia Baru rata-rata sekitar 10,13 hari dan average spending per arrival (ASPA) menyentuh angka 1.376 dolar AS. Angka ini setara dengan wisatawan Eropa yang terkenal royal berbelanja saat berwisata.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Ni Made Ayu Marthini menambahkan, pada fase berikutnya wisatawan Selandia Baru tidak hanya berhenti sampai di Bali saja.

"Melalui kampanye ‘Bali Add-on’ kami juga mengundang semua turis untuk menambah satu destinasi pulau lain pada kunjungan berikutnya, seperti Labuan Bajo, Mandalika Lombok, dan Borobudur yang secara proximity tergolong dekat dengan Bali," ujar Ni Made.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan