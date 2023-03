Pertahanan Julukan Queen Of Galau, Terry Sahab Siapkan Kejutan Tahun Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Terry Sahab yang mengawali karir sebagai penyanyi latar untuk grup band Dewa 19 dan Audi, memang berhasil membuat pendengar lagu-lagunya menitikkan air mata.

Hal itu yang membuat dirinya pun dinobatkan sebagai Queen of Galau berkat virus kepiluan yang dituangkannya dalam lagu-lagunya.

Memasuki tahun 2023, Terry Sahab mengaku siap kembali menebarkan virus kegalauan dan kepiluan lewat single lagu yang direncanakannya akan segera rilis tahun ini. Hal itu sebagai upaya dirinya untuk mempertahankan julukan Queen Of Galau yang melekat padanya.

"Gimana ya, lagu-lagu galau itu enggak jauh dari apa yang aku alami. Mungkin itu yang bikin aku bisa menjiwai lagu-lagu yang aku bawakan. Tema ini yang juga akan aku tuangkan dalam single lagu yang akan dirilis tahun ini," ungkap Terry.

Terry Sahab sendiri di tahun 2022 lalu memang sukses merilis single terbarunya kala itu berjudul Aku Rela yang terus menceritakan kepiluan dan kegalauan hatinya yang dituangkannya lewat lagu.

“Ikhlas bukan hal yang mudah. Lirik lagu di single terakhirku berjudul Aku Rela yang dirilis terakhir 2022 lalu ini menggambarkan sebuah keikhlasan dengan indah. Itu yang membuatku tertarik saat ditawarkan untuk menyanyikan lagu ini dan kedepan dengan tema yang sama yakni kegalauan," tambahnya.

Untuk merealisasikan keinginan bisa merilis single terbarunya di tahun ini, Terry mengaku harus kembali fokus menekuni dunia nya tersebut sebagai penyanyi. Meski dirinya saat ini juga tengah fokus mengurus kehidupan pribadinya dengan menjadi istri dan seorang ibu bagi anaknya.

"Insya Allah tahun ini kembali fokus dan siap menebarkan kembali virus kepiluan dan kegalauan lewat lagu yang aku akan rilis dalam waktu dekat, tunggu saja nanti," tandasnya.

Di Industri musik, Terry Sahab memang bukan orang baru. Duetnya bersama Rio Febrian dalam lagu Katakanlah di tahun 2004 lalu menjadi bukti kiprahnya di dunia musik. Hingga kini, Terry berhasil mengeluarkan 3 album solo yakni Terry (2006), Are You Ready (2011) dan Indah (2014) yang menempatkan sebagai penyanyi berjulukan Queen Of Galau.

