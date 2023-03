Kisah Sukses Romario Kusno, Insinyur Perminyakan yang Kini Jadi Konten Kreator

Jakarta, Beritasatu.com - Romario Kusno rela meninggalkan gelar Insinyur Perminyakan yang diraihnya dan beralih menjadi konten kreator teknologi saat ini. Ketertarikan pada dunia teknologi tak lantas membuatnya berpuas diri.

Romario Kusno yang merupakan Lulusan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) ini kini banting setir dan beralih menekuni bidang enterpreneur dan content creator teknologi yang membuat namanya kini melambung tinggi.

BACA JUGA SnackVideo Kirim 10 Konten Kreator ke Piala Dunia 2022

Bahkan pemilik akun TikTok dengan nama @romario_rage yang kerap membagikan ilmunya tentang mobil Tesla membuatnya kini memiliki pengikut mencapai 81 ribu. Setiap konten yang diunggahnya di Tiktok selalu mendapat lebih dari 5,9 juta likes.

Advertisement

"Sejak kecil aku selalu melihat mami yang tekun dengan dunia bisnis yang dia jalani. Sehingga aku jadi terinspirasi untuk jadi seorang entrepreneur melanjutkan semangat mami," ungkap pria kelahiran Jakarta, 9 November 1996 itu.

Meski mengaku dunia bisnis tak selama membuatnya bahagia lantaran ada pasang surutnya, namun Romario mengaku tetap berupaya memberikan yang terbaik dengan menghasilkan sesuatu yang dia mampu.

"Saya sadar dunia bisnis itu ada up and down nya, tapi aku selalu berupaya untuk terus berupaya untuk bisa enjoy dan menjalani bisnis dengan baik sesuai dengan kemampuanku," tambahnya.

Romario Kusno sendiri mengaku sangat terinspirasi dengan pengusaha yang juga seorang konten kreator sukses Elon Musk yang memiliki mobil listrik Tesla. Sehingga dirinya pun kini menjadikan karya Elon Musk itu sebagai konten teknologi dalam video-video yang diunggahnya.

BACA JUGA Saham Tesla Turun 6 Persen Gara-gara Elon Musk Gagal Yakinkan Investor

"Lewat konten kreator di luar dunia entrepreneur , aku ingin memberikan dampak positif bagi teman-teman dan masyarakat luas. Makanya konten-konten video aku buat agar bisa menginspirasi, atau jadi sesuatu yang menyenangkan untuk ditonton sebagai pelepas penat seusai kerja oleh masyarakat. Karena aku seneng aja kalo bisa buat orang ikutan bahagia juga, lewat karya-karyaku di luar dunia bisnis," tandas Romario Kusno.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan