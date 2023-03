Rilis Album Solo, Ini Lirik Lagu Flower Jisoo Blackpink

Jakarta, Beritasatu.com - Jisoo Blackpink merilis album debut solonya yang bertajuk “ME”. Album tersebut memiliki lagu yang berjudul Flower. Lagu ini dirilis pada 31 Maret 2023 dan kini telah berhasil ditonton hingga 23 juta penonton.

Album solo tersebut juga telah dipesan lebih dari 950 ribu pada periode pra penjualan. Selain itu, lagu lainnya yang dirilis adalah All Eyes On Me.

Sementara itu, lagu Flower menceritakan tentang perjalanan akhir dari sebuah kisah romansa. Dalam liriknya, Jisoo mencoba membandingkan dirinya dengan bunga yang indah, dimana terkadang dia dapat terbang namun dapat pula terseret oleh tiupan angin.

Meski digambarkan sebagai bunga yang indah dan lembut, lagu bergenre dance pop ini menjabarkan bagaimana sang kekasih tidak dapat menjaga bunga tersebut. Sehingga hubungan romansa tersebut harus berakhir.

Lirik Lagu Flower Jisoo Blackpink

ABC doremi mankeum chamatdeon na

Geu nunbichi ssak byeonhaetji eojjeomyeon i ttohan nanikka

Nan paran nabicheoreom naraga

Japji mothan geon da ne moksinikka

Hwaljjak kkotpiwotdeon sigando ije modu

Naegen lie lie lie

Bulge tabeoryeojin neowa na

Nan gwaenchana neon gwaenchaneulkka

Gureum han jeom eopsi yeppeun nal

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

You and me, michil deusi tteugeowotjiman

Cheochamhage jitbalpyeojin nae hanappunin laillak

Nan hayan kkochipcheoreom naraga

Japji aneun geoseun neonikka

Sallangsallang buneun barame ikkeullyeo

Bomeun ojiman urin bye bye bye

Bulge tabeoryeojin neowa na

Nan gwaenchana neon gwaenchaneulkka

Gureum han jeom eopsi yeppeun nal

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

Ijen annyeong goodbye

Dwineun jeoldae an bwa

Miryeoniran ireumui ipsae hana

Bombie neoegeseo tteoreojyeo

Kkothyanggiman nama

Kkothyanggiman namgigo gatdanda

