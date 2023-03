Jawaban Hotman Paris Saat Disindir Nikita Mirzani karena Terjun ke Bisnis Skincare

Jakarta, Beritasatu.com - Sindirian Nikita Mirzani yang dialamatkan kepada Hotman Paris Hutapea lantaran kini ikut terjun ke bisnis klinik kecantikan atau skincare ditanggapi santai oleh pengacara kondang itu.

Menurut Hotman Paris, berita yang dihembuskan Nikita Mirzani sebagai berita murahan.

"Ada orang minta klarifikasi, klarifikasi apa? Ngapain gua klarifikasi berita-berita murahan. Kamu tahu, saya dari keluarga yang terpandang. Tiga anak saya semua lulusan Inggris fakultas hukum, istri saya notaris," ucap Hotman Paris yang dikutip dari akun youtube Cumicumi, Kamis (30/3/2023).

BACA JUGA Akui Tak Takut Masuk Neraka, Nikita Mirzani Diserbu Netizen

Advertisement

Tak hanya itu, Hotman Paris juga menyatakan dengan profesinya yang sukses sebagai pengacara dan juga sebagai pebisnis, salah satunya sebagai pemegang saham sebuah klinik skincare, pasti membuat orang lain ketar ketir.

"Memang kalau terlalu populer dalam bisnis maupun dalam bidang pengacara, pasti saingan-saingan merasa kesaing. Satu lagi, sejak kapan Hotman takut? I have everything, I have money, I have bodyguard. Orang kayak lu (menyindir Nikita Mirzani), tidak mungkin gua takutin," tegasnya.

Hotman Paris dalam kesempatan ini juga mempertanyakan prestasi Nikita Mirzani sebagai seorang artis yang hanya gemar menyindir dan menghujat orang atas dasar tidak suka.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan