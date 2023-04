8 Artis Korea Selatan yang Pernah Berakting di Hollywood

Jakarta, Beritasatu.com - Hollywood telah menjadi tujuan banyak aktor dan aktris di dunia untuk meraih kesuksesan mereka, tidak terkecuali para bintang asal Korea Selatan.

Seringkali ketika seorang selebriti Korea mencapai status terkenal, mereka akan mempertimbangkan untuk pergi ke Hollywood.

Melansir laman Soompi, berikut ini adalah delapan aktor dan aktris Korea yang pernah berakting di Hollywood.

1. Ma Dong Seok

Anda akan terkejut saat mengetahui bahwa aktor "Train to Busan" yang terkenal itu sebenarnya tinggal di Ohio dan memiliki kewarganegaraan Amerika.

Meskipun telah pindah ke Korea Selatan untuk fokus mengembangkan karir aktingnya, Ma Dong Seok kembali ke Amerika Serikat, bergabung dengan Marvel Cinematic Universe dalam "Eternals" dan berperan sebagai Gilgamesh.

2. Lee Byung Hun

Latar belakang dan kemampuan bahasa Lee Byung Hun yang beragam akan mengesankan banyak orang. Aktor Korea Selatan ini tidak hanya fasih berbahasa Inggris, tetapi ia juga fasih berbahasa Prancis.

Dengan latar belakang eklektiknya, hanya masalah waktu sebelum Hollywood mengetuk pintu sang aktor. Dia menunggu peran yang sempurna dan akhirnya diterima untuk berperan sebagai Storm Shadow di franchise G.I. Joe.

Dia juga membintangi karya lainnya seperti "Terminator Genisys", "Misconduct", "The Magnificent Seven", "The Fortress", dan "Keys to the Heart".

3. Han Hyo Joo

Han Hyo Joo dikenal karena kecantikan dan bakatnya sebagai seorang aktris. Debutnya di Hollywood datang dalam seri spin-off Jason Bourne berjudul "Treadstone".

Aktris berusia 36 tahun tersebut mampu menunjukkan pesona alaminya, kemampuan bahasa Inggris, dan adegan aksi yang memukau. Transformasinya sangat mencengangkan, dan tidak diragukan lagi dia adalah seorang pekerja keras.

4. Rain (Jung Ji Hoon)

Ketenaran dan debut internasional Rain di Hollywood sangatlah natural. Dalam karir menyanyi solonya, semua tiket terjual habis Ketika ia tampil di Madison Square Garden.

Dari sini muncul peluang tanpa akhir untuk ketenaran internasionalnya termasuk membintangi berbagai film seperti "Speed Racer", "Ninja Assassin", "The Prince", dan banyak lagi. Popularitas actor yang lahir di seoul ini terus meningkat dalam hal musik dan akting.

