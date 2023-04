Film Korea The Devil's Deal, Berjanjilah Dengan Iblis

Jakarta, Beritasatu.com - Bagi penggemar film Korea, genre bertajuk The Devil's Deal bisa menjadi refrensi untuk ditonton bersama keluarga. Film besutan Plus M Entertainment selaku distributor bercerita mengenai kisruh pemilihan suara anggota dewan di Korea pada era tahun 1992 silam.

The Devil's Deal dilatari cerita kriminal tentang pengkhianatan serta konspirasi tiga orang yang memulai kesepakatan berbahaya demi uang, kekuasaan, dan kehormatan. Film yang sebelumnya dikenal dengan judul Confidential ini memiliki latar pemilihan umum di di Busan, Korea.

Sebuah dokumen rahasia merupakan topik sentral dalam film ini. Informasi rahasia yang ada pada dokumen itu disebut dapat mengguncang Korea. Oleh karena itu, konfrontasi dari tiga karakter utama dengan latar belakang berbeda akan menciptakan ketegangan dalam cerita The Devil's Deal.

Pemilihan aktor Cho Jin Woong, Lee Sung Min, dan Kim Moo Yeol sebagai pemerannya menguatkan film ini menjadi salah satu film epik yang mencuat di awal tahun ini.

Cho Jin Woong memerankan Jeon Hae Woong, seorang kandidat majelis nasional selama beberapa tahun yang tidak memiliki koneksi kuat. Keinginan untuk mengakhiri kehidupan politiknya berubah saat ia terlibat hubungan rumit dengan Kwon Soon Tae (Lee Sung Min) dan Kim Pil Do (Kim Moo Yeol).

Kwon Soon Tae adalah seseorang dengan kekuatan besar yang dapat mengguncang kancah politik Korea. Sementara itu, Kim Pil Do merupakan bos sebuah geng yang melakukan kekerasan pada orang lain dan hidup dengan mengejar ambisinya.

Kwon Soon Tae dengan kekuasaannya dan Kim Pil Do dengan menggunakan kekerasan fisik. Melalui dua karakter tersebut, sang sutradara ingin memperlihatkan mana kejahatan yang lebih menakutkan.

Lee Won Tae sutradara The Devil Deals memang bukan pertama kali membuat film bergenre kriminal gangster. Sebelumnya film berjudul The Gangster, The Cop, The Devil (2019) juga masuk dalam jajaran film laris termasuk juga diundang ke Festival Film Cannes ke-72 tahun 2019.

Sutradara Lee Won Tae baru-baru ini juga mencoba menyutradarai drama pertamanya yaitu Payback: Money and Power (2023). Drama yang menggaet Lee Sun Kyun dan Moon Chae Won tersebut baru ditayangkan pada 6 Januari lalu dan akan berakhir pada episode kedua belas.

Sebuah adegan epik yang sempat membuat penonton tidak bergeming alias tahan nafas adalah ketika Jeon Hae Woong dan Kwon Soon Tae duduk berhadap-hadapan di sebuah restoran sup. Saat itulah terjadi kesepakatan dan adu nyali antara kedua tokoh serta menunjukkan siapa yang menguasai situasi. Ending dari Film tersebut adalah ; Berjanjilah dengan iblis.

The Devil's Deal tayang di bioskop di Indonesia mulai 29 Maret lalu, dan tentunya bisa menjadi bahan referensi bagi penonton yang nantinya akan menyoblos pemilihan umum 2024 mendatang.

