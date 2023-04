Film Dungeons & Dragons Geser John Wick di Box Office AS

Los Angeles, Beritasatu.com - Dengan ulasan yang luar biasa dan promosi dari mulut ke mulut yang kuat, film yang diadaptasi dari permainan Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves meraih box office di bioskop AS dan Kanada dengan meraup pendapatan US$ 38,5 juta di akhir pekan.

Dengan demikian, film ini berhasil menggeser posisi box office pekan lalu, John Wick: Chapter 4.

Film yang dirilis Paramount Pictures dan eOne menarik minat lebih banyak penonton bioskop daripada yang diperkirakan banyak orang.

Film garapan sutradara Jonathan Goldstein dan John Francis Daley ini diperankan aktor Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page dan Hugh Grant. Film ini juga mendapat penilaian baik A- CinemaScore, dan 91 persen fresh di Rotten Tomatoes.

“Kami tahu betapa bagusnya film kami,” kata Chris Aronson, kepala distribusi Paramount. “Saya tahu ini sudah dikatakan sebelumnya, tapi menurut saya pembukaan dengan US$ 38-39 juta hanyalah permulaan."

Dungeons & Dragons, film yang diproduksi bersama dan dibiayai bersama oleh Paramount dengan eOne, yang dimiliki oleh Hasbro, menghabiskan biaya pembuatan sebesar US$150 juta.

Dengan biaya produksi seperti itu, Dungeons & Dragons akan mencari penjualan tiket berkelanjutan hingga April dan kesuksesan serupa di luar negeri untuk berpotensi memulai waralaba baru. Ini diluncurkan secara internasional dengan US $ 33 juta.

“Tantangan dengan film ini meyakinkan semua orang bahwa film ini untuk Anda,” kata Aronson. “Jonathan dan John, orang-orang ini adalah kolaborator yang sangat berbakat dan hebat. Kami akan bekerja lebih banyak dengan mereka. Mudah-mudahan, ini akan menjadi awal dari sebuah franchise.”

Sementara itu, John Wick: Chapter 4, yang diluncurkan akhir pekan lalu dengan pendapatan waralaba terbaik US$73,5 juta, turun ke posisi kedua di akhir pekan keduanya dengan pendapatan US$28,2 juta.

Film aksi pembunuh bayaran insyaf yang dibintangi Keanu Reeves, telah menghasilkan US$ 122,8 juta di dalam negeri dan, setelah menambahkan US$35 juta lagi secara internasional selama akhir pekan, hingga totalnya US$245 juta di seluruh dunia.

Lionsgate tidak kekurangan rencana untuk ekspansi lebih lanjut dalam waralaba.

Seiring dengan John Wick: Chapter 4, Creed III dan Scream VI, Dungeons & Dragons menambah serangkaian rilis film bulan Maret yang diterima dengan baik yang telah melampaui ekspektasi box office dan mendapat skor penilaian bagus dari penonton.

