Ini Lirik dan Arti Lagu Rover dari Kai EXO, Ramai Jadi Challenge TikTok!

Jakarta, Beritasatu.com - Kai EXO akhirnya melangsungkan comeback terbarunya dengan merilis mini album ketiga dengan lagu utama berjudul Rover. Lagu Rover dirilis pada 13 Maret 2023 lalu. Ini lirik dan arti lagu Rover Kai EXO.

Fakta menarik dari lagu ini adalah, SM Entertainment membuat ulang atau remake lagu Rover ini dari lagu Mr. Rover milik penyanyi asal Bulgaria bernama Dara atau Darina Nikolaeva Yatova. Bahkan, Dara juga berpartisipasi dalam menciptakan lagu Rover dan turut mempromosikan comeback dari Kai EXO di sosial medianya.

Setelah rilis video musiknya di YouTube, Rover berhasil masuk dalam 10 besar trending YouTube. Kai juga berhasil menempati posisi satu worldwide dan posisi nomor 1 di chart iTunes lebih dari 46 negara.

Jika dipahami, lirik lagu Rover ini menunjukkan dirinya sebagai seorang pengembara yang ingin memiliki kehidupan bebas. Untuk itu, ini lirik lagu Rover dan terjemahannya.

Lirik lagu Rover

Come on and hashtag me

naege jibjunghae neon

naegen igsughae ne pyojeong-i

gam-i an jabhil geol

gasibgeolil chaj-a hemaeineun nege

Bite back

Blah blah

geujeo ilijeoli nal heundeul-eo bwassja

amu sang-gwan eobs-eo bang-gwanhaneun gajja

seolo gadeon gil-eul geol-eo geunyang gagja

Take a ride with me

neon jayulobgil wonhani

balam-i

eodilodeun ikkeulji

Stop ileum-eun beolyeo

Mr. Rover rover rover

I’m coming over over over

Call me Rover rover rover

I’m coming over

ileum-eun beolyeo Mr

meosdaelo geol-eo nae tteusdaelo

siseon-eun neomgyeo ganeun daelo

Rover rover rover

I’m coming over over over

neoui uisim-eulo gadeug chan

jilmundeul-eun ije All stop

gwaenhan ohaedeul-eun naelyeonwa

We don’t need to be a chatterbox

Take a ride with me

neon jayulobgil wonhani

naman-i

geugos-eulo ikkeulji

Stop ileum-eun beolyeo

Mr. Rover rover rover

I’m coming over over over

Call me Rover rover rover

I’m coming over

ileum-eun beolyeo Mr

meosdaelo geol-eo nae tteusdaelo

siseon-eun neomgyeo ganeun daelo

Rover rover rover

I’m coming over over over

hana dul salajyeo beolil

heosang-e maedalliji ma

jinsil-eul galin geojisdeul-eul beolyeo

Truth for you

neol gadun saeng-gag-eul dwijib-eo

boineun geudaelo Watch me go

Baby catch me

If you can let’s race so

Stop ileum-eun beolyeo

Mr. Rover rover rover

I’m coming over over over

Call me Rover rover rover

I’m coming over

ileum-eun beolyeo Mr

ileum-eun beolyeo

Mr. Rover rover rover

I’m coming over over over

Call me Rover rover rover

I’m coming over

ileum-eun beolyeo Call me Rover

