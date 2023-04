Nikita Mirzani Akhirnya Resmi Dilamar Antonio Dedola

Jakarta, Beritasatu.com - Nikita Mirzani tengah berbahagia saat ini. Pasalnya, artis yang akrab disapa Nyai ini baru saja dilamar sang kekasih, Antonio Dedola, Minggu (2/4/2023).

Hal tersebut nampak dari unggahan sang kekasih di laman Instagramnya. Antonio diketahui membagikan video saat dirinya melamar Nikita Mirzani.

Seraya berlutut dengan sekotak cincin di genggaman, Antonio meminta Nikita untuk menikah dengannya. Kebahagiaan wanita 37 tahun itu kian lengkap lantaran momen itu disaksikan oleh orang-orang terdekatnya.

Antonio juga tak lupa mengungkap rasa bahagianya itu karena bisa melamar kekasihnya. Ia merasa begitu bahagia lantaran di hari ulang tahunnya, ia mendapat hadiah spesial karena Niki bersedia menikah dengannya.

"Kemarin adalah hari yang tak terlupakan dalam hidup saya, bukan hanya karena saya merayakan ulang tahun ke 33, tetapi juga karena melamar wanita tercantik... hadiah terindah yang bisa saya dapatkan adalah dia menjawab "Ya, saya mau","tulis Antonio Dedola dikutip dari keterangan foto yang diunggahnya, Selasa (4/4/2023).

Antonio juga menuliskan sebuah pesan haru dimana dirinya mengungkap rasa cintanya yang begitu mendalam bagi Nikita Mirzani. Ia bahkan berjanji akan menjadi suami serta ayah terbaik bagi anak-anak sambungnya kelak.

"Aku tahu aku terlambat untuk menjadi cinta pertamamu, tapi aku akan melakukan apapun untuk menjadi cinta terakhirmu! Saya akan berjanji kepada Anda untuk menjadi suami terbaik dan tentu saja ayah terbaik untuk anak-anak! Aku sangat mencintaimu," tuturnya.

Antonio juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada keluarganya yang berada di Eropa. Antonio bahagia lantaran keluarganya ikut bahagia melihat dirinya akan segera menikahi kekasihnya tersebut.

"Last but not least, saya ingin mengirimkan salam hangat kepada keluarga dan teman-teman di Jerman, Spanyol dan Italia. Karena telah mengingat ulang tahun saya dan tentu saja bahagia karena saya telah menemukan wanita dalam hidup," ungkapnnya.

Untuk diketahui, kisah asmara Nikita dengan pria bule asal Jerman itu menjadi sorotan lantaran saat Niki tengah menjalani sidang kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra di Pengadilan Negeri Serang, Banten, sang kekasih selalu terlihat menemaninya.

Melihat ketulusan kekasihnya itu, Nikita Mirzani pun mengungkapkan niatnya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Antonio Dedola juga menunjukkan keseriusannya dengan menjadi seorang mualaf.

