The Glory Sukses, Song Hye Kyo Sampaikan Terima Kasih ke Fans

Jakarta, Beritasatu.com - Song Hye Kyo mengungkapkan rasa terima kasihnya usai serial The Glory mampu diterima masyarakat luas. Serial yang tayang di Netflix dalam dua sesi tersebut diketahui mencapai rating cukup tinggi.

Mengutip laman Soompi, Selasa (4/4/2023) Song Hye Kyo melalui Instagram Stories-nya berbagi foto sedang memegang tanda tulisan tangan. Pada tanda itu, mantan istri Song Joong Ki ini menuliskan “Waktu yang saya habiskan dengan 'The Glory' adalah suatu kehormatan! Terima kasih telah mencintai Moon Dong Eun dan ‘The Glory’! Sungguh-sungguh! Maret 2023, dari Moon Dong Eun.”

Ditulis oleh penulis kenamaan Kim Eun Sook, The Glory menceritakan kisah mantan korban kekerasan brutal di sekolah yang bersumpah akan membalas dendam pada perundungnya ketika dewasa.

Song Hye Kyo berperan sebagai Moon Dong Eun, sementara Lee Do Hyun berperan sebagai pemeran utama pria yang berprofesi sebagai dokter bedah, Joo Yeo Jeong.

Agustus lalu, Hye Kyo terungkap sedang dalam pembicaraan untuk drama thriller misteri baru sutradara Lee Eung Bok "The Price of Confession" (judul literal) bersama Han So Hee. Pada bulan Maret, kedua aktris tersebut mulai tampil bersama di Instagram.

